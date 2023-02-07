تفاصيل مؤلمة عاشتها والدة «رضيعة الأنقاض».. حكاية كتب نهايتها زلزال سوريا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مؤثر أثار تعاطف الملايين حول العالم، بطلته رضيعة لم تبلغ من العمر سوى عدة دقائق وتم العثور عليها تحت الأنقاض بمدينة حلب السورية، بعدما وضعتها والدتها وتوفيت مع عائلتها إثر الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء كبيرة من جنوب تركيا والشمال السوري، وأدى إلى وفاة الآلاف.

لحظة انتشال الرضيع من تحت الأنقاض

ووفق ما نقل موقع «العربية» عن وسائل إعلام سورية، فإنه تم انتشال الطفلة حديثة الولادة من تحت الأنقاض ببلدة جنديرس شمال غرب مدينة حلب السورية بعد الزلزال المدمر، إذ ظهر رجل وهو يركض حاملًا رضيعًا بين يديه، ويحاول إنقاذه من الطقس القاسي شديد البرودة، مع البحث عن غطاء له.

وحسب وسائل الإعلام السورية، فإن والدة الطفلة قد وضعتها وتوفيت بعد الولادة، كما توفي جميع أفراد أسرتها، وسرعان ما تم نقل الرضيعة لمستشفى جيهان بمدينة حلب.

تفاصيل جديدة في واقعة ولادة الرضيعة تحت الأنقاض

وفي تصريحات خاصة لـ«هن»، كشف أحد جيران عائلة الأم التي وضعت طفلتها وتوفيت، ويدعى «علي ف»، تفاصيل الواقعة المأساوية، موضحًا أنها كانت قد نزحت رفقت أسرتها من مدينة دير الزور إلى مدينة حلب قبل فترة من وقوع الزلزال المدمر.

وقال «علي»: «الأم كانت نازحة من محافظة دير الزور، ولجأت إلى مخيمات مدينة جنديرس في ريف حلب، وكانت في شهرها التاسع، وانهار سقف المنزل الذي يؤويها عليها»، حسب جار الأم السورية.

أما عن الوصول للرضيعة، كشف جار الأم السورية أن فرق الإنقاذ استكشفت مكان الطفلة بعد أن سمعوا صراخها تحت الأنقاض، واستطاعوا إخراجها لصغر حجمها، ولكن اكتشفوا أن والدتها قد فارقت الحياة.