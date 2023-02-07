أعراض برد المعدة عند الأطفال.. لا تستهوني بالعطش والقشعريرة وشدة الدموع

القاهرة - سمر حسين - صحة

أعراض برد المعدة عند الأطفال، باتت منتشرة في تلك الأيام، مع التغير المستمر في الحرارة، والانخفاض المفاجئ في درجاتها، ما يؤدي إلى الشعور بآلام كثيرة في منقطة المعدة، إذ يعاني البعض منهم من نزلات البرد والإنفلونزا، والتعرض للاصابة بالفيروسات المختلفة، التي تحتاج إلى وقت كبير وجهد لعلاجها.

أعراض برد المعدة عند الأطفال

تحدث الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ«هُن»، عن أعراض برد المعدة عند الأطفال، موضحا: «تتشابه الاعراض مع الأمراض التنفسية، التي تظهر بعد 48 ساعة على الطفل، والتي قد تستمر لمدة 3 أيام، ومن بين الأعراض الصداع والإسهال الشديد، الشعور بالغثيان، مع ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم».

أضاف استشاري طب الأطفال، أنه من بين أعراض برد المعدة عند الأطفال، القيء المستمر لمدة أيام، مع فقدان في الشهية، والاصابة بالقشعريرة، وآلام شديدة في البطن، بخلاف الشعور بالعطش الشديد، وجفاف في الفم والحلق، والدوار، مع الدموع الشديدة».

علاج برد المعدة عند الأطفال

أشار منصور، إلى طرق علاج برد المعدة عند الاطفال، قائلا: «يمكن تناول المشروبات الدافئة والتزام الراحة، اللازمة لإنهاء آلام المعدة مثل اليانسون والليمون الساخن والزنجبيل، بجانب تناول الكمون كونه من أكثر الأعشاب والأنواع التي تساهم في التخلص من البرد، كونه يعمل كمطهر للبطن ويتخلص من الجراثيم والفيروسات، التي تظهر خاصة في فصل الشتاء، بجانب مشروب النعناع الساخن الذي يخلص من انتفاخات البطن وآلام القولون أيضا، ويقلل من الشعور بالغثيان، كما يمكن استخدام المطهرات والمضادات الحيوية».