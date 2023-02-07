الامارات | خدود مادونا تثير موجة عالمية من السخرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت النجمة العالمية مادونا موجة عالمية من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسب إطلالتها الغريبة، التي ظهرت فيها في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية، حيث بدا من الصعب التعرف عليها بسبب الكم الهائل من عمليات التجميلية التي خضعت لها. حتى أنّه تم تشبهيها بإحدى شخصيات فيلم الرعب الشهير «SAW».

وبدا وجه مادونا منتفخاً بشكل غريب، ووفقاً لصحيفة «ذا بوست»:إنّها لا تدرك أنّها تبدو وكأنّها نسخة كاريكاتورية عن نفسها«.

وقال مصدر مقرب من النجمة أن جزءاً من المشكلة يكمن في رغبة مادونا بأن تشبه نفسها عندما كانت في ذروة حياتها لكن في محاولتها لتحقيق ذلك، تخلق لنفسها نسخة جديدة عنها يصعب التعرف إليها.

وأكّد المصدر أنّ مادونا أصبحت مهووسة بالخدود المنتفخة لأنّها تخفي خطوط الشيخوخة وبالتالي تقدّمها في السن، لذا ستستمر على هذه الأساس ولو علّق الناس على خدودها ونعتوها بالغريبة.

وغرّد الاعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان في حسابه الخاص على تويتر ساخراً:«ظننت أننا عيد الهالويين».