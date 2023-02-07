طريقة عمل طاجن الكوارع بخطوات سهلة ولذيذة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكوارع من الأكلات التي لها عشاقها الذين يهوون تناولها من حين لآخر، وذلك لمذاقها الشهي الذي يفضله الكثيرون، إلى جانب سهولة تحضيرها داخل المنزل بطرق مختلفة، وأيضًا لأنها مناسبة مع فصل الشتاء، وطريقة عمل طاجن الكوارع، هو ما نستعرض خطواته حسب الشيف «نجلاء شرشابي»، ببرنامجها «على قد الإيد» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل طاجن الكوارع بالصلصة

المقادير:

- كوارع.

- مستكة.

- بصل.

- طماطم.

- سمنه.

- ثوم.

- خل.

- زيت.

- أرز.

- جزر.

- ورق لورا.

- ملح وفلفل أسود.

- عصير طماطم.

طريقة تحضير طاجن الكوارع بالصلصة

- ضعي الكوارع.

- ضيفي المستكة على النار مع ملعقة زيت.

- ضيفي فلفل أسود وشوحي الكوارع.

- ضيفى الملح والفلفل الأسود ثم ضيفي الجزر والبصل والطماطم وورق لورا في ماء المغلي.

- ضعي الكوارع المشوحة.

- رصي الأرز في طاجن ثم ضيفي الكوارع المسلوقة وصوص الطماطم.

- دخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل طاجن الكوارع بورق العنب

المقادير:

- ورق عنب.

- كوارع مسلوقة مخلية.

- طماطم.

- عصير طماطم.

- ثوم مفروم.

- بصل مفروم.

- ملح.

- شبت.

- بقدونس مفروم.

- كزبرة خضراء مفرومة.

- فلفل أسود.

طريقة التحضير:

- ضعي على النار عصير الطماطم والأرز والبصل والطماطم.

- ضيفي الخضرة والملح والفلفل الأسود.

- ضعي الصلصة والثوم وقلبي جيدًا.

- احشى ورق العنب بالخليط.

- ضيفي المرقة والقليل من عصير الطماطم والملح والفلفل.

- ضيفي الكوارع.

- اتركي ورق العنب مع طاجن الكوارع لمدة نصف ساعة أو حتى النضج.

طاجن فتة الكوارع

المقادير:

- كوارع مسلوقة.

- مرقة سلق كوارع.

- ثوم مفروم.

- فلفل حار مفروم.

- ملعقتان سمنة.

- عصير ليمون.

- ملح وفلفل أسود.

- أرز مستوي.

- عيش محمر.

- حمص للصلصة.

- كوب طحينة.

- فصان ثوم مفروم.

- أربعة ملاعق كبيرة عصير ليمون.

طريقة تحضير فتة الكوارع:

- شوحي الثوم على النار في السمن، ثم يضاف الفلفل الحار والملح والفلفل وعصير الليمون.

- ضيفي الكوارع وتحمر جيدًا ثم ترفع.

- اغرفي الخبز وفوقه المرق، ثم ضيفي الأرز ثم الكوارع.

- تخلط مكونات الصلصة ثم تضاف وتقدم بالهنا.