«ميكس أكلات» تسبب مشاكل في الهضم.. أبرزها الجوافة باللبن

القاهرة - سمر حسين - صحة

إضافة بعض الأطعمة معًا يتسبب في بعض الاضطرابات الهضمية، وقد ينجم عنه حساسية غذائية، إذ أن مزج بعض أنواع من الفواكة مع بعضها أو تناول بعض أنواع الأطعمة مع أطعمة أخرى، هو ما يسبب اضطرابات في الأمعاء وصعوبة في الهضم، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أنواع أطعمة لا يجب تناولها معًا للحرص والابتعاد عنها.

ويُقدم «هُن» أنواع أطعمة لا يجب تناولها معًا حتى لا تؤدي إلى مشاكل في الهضم لدي طفلك.

اللبن مصدر الكالسيوم

وقال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي في المعهد القومي للتغذية، خلال لقاء له في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المُذاع على شاشة قناة «CBC»، إن اللبن من أهم مصادر الكالسيوم والبروتين للكبار والصغار، وفي بعض الأحيان يجب تناول كمياتٍ كبيرة منه للحصول على الحاجة اليومية من الكالسيوم، خاصةً لدى الأطفال اللذين لديهم نقص مناعة.

النكهات المضافة خطر

وأضاف أنّ المشكلة تكمن في النكهات المضافة إلى اللبن من الفواكة، مثل إضافة الجوافة أو الفراولة، إذ أنها تحتوى على نسبة مرتفعة من سكر الفواكة، وهو ما يعتبر خطرا على الصحة، والإكثار منه يتسبب أيضًا في اضطرابات الجهاز الهضمي كنتيجة لهذا الإفراط، ويترتب عليه العديد من المشاكل مثل المغص وآلام البطن.

أضرار الفواكة على اللبن

- إضافة الفواكه على اللبن من مسببات الحساسية.

- إضافة الفواكة يكسر الكالسيوم.

- رد الفعل التحسسي يكون كبيرًا للطفل، خاصةً إذا يعانون من حساسية تجاه الفواكه.

- اضطرابات الجهاز الهضمي.

- عسر الهضم.

- تقلصات المعدة.

المربى والخبز

إذ ينتج عن الكربوهيدرات ارتفاعا في مستويات السكر في الدم.

البروتينات والنشويات

الجمع بين البروتينات والنشويات ليس من الأمور المحببة، بسبب صعوبة هضم البروتينات والنشويات، والاحتياج إلى كميات كبيرة من الأحماض والأنزيمات المختلفة في الأمعاء، والتي تؤثر على صحة الجسم.

الفواكه الحمضية والمحلاة

البرتقال أو الجريب فروت أو الرمان أو الفراولة أو الأناناس أو الليمون أو الكيوي مع الفواكه المحلاة مثل الموز أو التمر أو الزبيب أو البابايا أو التين الطازج أو العنب، تناول هذه الأطعمة مع بعضها يُسبب مشاكل في الهضم.