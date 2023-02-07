مواصفات زيت عباد الشمس الروسي في الأسواق المصرية.. «مكس مع الزيتون»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طرح في الأسواق المصرية مؤخرا زيت عباد الشمس الروسي «التيرو»، وهو من أجود أنواع الزيوت الروسية، إذ يطرح منه زيت جنين القمح، وزيت الزيتون، أما الزيت الذي طرح في الأسواق المحلية عبارة عن خليط من زيت الزيتون وعباد الشمس ما يمنحه أفضلية.

مواصفات زيت عباد الشمس الروسي

يعرف زيت عباد الشمس الروسي الذي طرح في الأسواق المصرية بأنه Altero golden، وهو عبارة عن زيت عباد الشمس مع إضافة زيت الزيتون، بحسب الموقع الرسمي للزيت الروسي، ويعتبر مزيج لا مثيل له من زيت الزيتون من الزيتون الإسباني الأصلي وزيت عباد الشمس، ويمكن استخدامه كـ زيت للقلي.

زيت Altero Golden غني بفيتامينات A وD وE وF التي تقوي الصحة وتساعد في الحصول على مظهر ممتاز، وبشرة رائعة ونضرة.

الزيت لا يحتوي على الكوليسترول

غني بفيتامينات A وD وE وF.

لا يحتوي على مكونات معدلة وراثيًا

مثالي لتحضير الطعام المقلي

القيمة الغذائية: الزيت النباتي يتوافق تمامًا مع GOST 8808-2000

زيت التيرو الذهبي يباع في عبوة سعة 0.810 لتر.

سعر زيت التيرو الروسي

يتراوح سعر زيت التيرو الروسي في السوق المصري، في المحلات الكبرى بين 55 و58 جنيها مصريا.