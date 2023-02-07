موعد انتهاء موجة الطقس البارد.. ونصائح ذهبية لحماية الأطفال من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - ماما

قلق وخوف كبير من قبل الأمهات بسبب عدم استقرار الطقس والأحوال الجوية، طوال الوقت في فصل الشتاء، لذا تتابع هيئة الأرصاد الجوية أولا بأول، ويعتبر السؤال الذي يتردد على الألسنة هو متى موعد انتهاء موجة البرد القارس، وما هي عدد القطع التي يمكن للأطفال ارتدائها أثناء الخروج من المنزل، لتجنب الاصابة بالأمراض المختلفة كنزلات البرد والإنفلونزا والحساسية والربو.

موعد انتهاء موجه البرد

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق، عن موعد انتهاء موجة البرد واستمرار سقوط الأمطار، إذ قالت في بيان لها استمرار اضطراب حالة الطقس، وسقوط أمطار تتراواح شدتها بين متوسطة وغزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وستكون متوسطة على مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى أنّ الأمطار ستكون خفيفة في بعض مناطق القاهرة الكبرى، والمتوقع استمرارها حتى غدا الأربعاء، فيما تنحسر فرص سقوطها على كافة الأنحاء يوم الخميس المقبل، وتتكون الشبورة المائية أيضا، ويُنصح بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التفزيونية، إنّ مصر حاليا تتعرض إلى منخفض جوي، يؤدي إلى سرعة الرياح وتزيد من الشعور بالبرد.

ويُقدم هُن نصائح لربات المنازل والأمهات، للتعامل مع نوبة الطقس البارد خاصة للأطفال وكبار السن.

نصائح للتغلب على الطقس السيء

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من النصائح لمواجهة موجة الطقس البارد، خاصة الأطفال الذين يعانون من ضعف المناعة، أبرزها ارتداء الكمامات الواقية قبل الخروج من المنزل، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة التي تساعد على الدفء، بجانب تناول الأطعمة والمشروبات التي تعزز من المناعة مثل الليمون والبرتقال والزنجبيل والشيكولاتة الساخنة، مع ضرورة الاعتماد على الأنواع القطنية أثناء سقوط الأمطار، بجانب المحافظة على ممارسة الرياضة باستمرار.

عدد قطع الملابس المحددة للأطفال

وحول عدد قطع الملابس المناسبة لبرودة الطقس، نصح الدكتور محمد منصور، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، الأمهات عبر «هُن» مع تقلبات الجو بأن ملابس الأطفال المناسبة تزيد عن عدد القطع المخصصة للكبار بقطعتين فقط، لتولد الشعور بالدفء لدى الصغار.