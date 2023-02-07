الامارات | ثمانيني استرالي ضحية قصة حب «فوتوشوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتقد ثمانيني استرالي أنه يعيش قصة رومانسية جديدة مع حسناء سويدية تبلغ من العمر 35 عامًا، تعرف على الإنترنت، ووقع في هيامها، لدرجة أنه حول لها 20 ألف دولار أسترالي تكاليف حادث سير تعرضت له.

واقتنع دولتون الذي يبلغ من العمر 80 عامًا أن الحسناء السويدية فريدا التي تقيم في المملكة المتحدة قد وقعت في هيامه هو الآخر بعد تبادل للرسائل العاطفية والاعجابات لعدة أسابيع.

ولذلك فإنها حين أرسلت له عبر «طبيبها» أنها تعرضت لحادث، كان على استعداد لتغطية النفقات الطبية المزعومة. وتلقى المتقاعد رسالة من الطبيب المزيف «دكتور ديفيد» للضغط عليه لتحويل الأموال، حتى أن الطبيب أضاف صورًا يُزعم أنها تُظهر إصابات الشابة ومسحًا الكترونيا لجواز سفرها.

وكتب الطبيب المزعوم أن فريدا تبكي من الألم مرسلا صورة امرأة في«مستشفى» بضمادة رأس ملطخة بالدماء وكدمات عميقة في العين.



وفي رسالة أخرى وبلغة إنكليزية ركيكة شارك المحتال التفاصيل المصرفية ذات الصلة ليقوم السيد دولتون بالتحويل إليها.

وعلى الرغم من عملية الفوتوشوب البدائية ولا سيما لصورة الفتاة التي تظهر عينها بشكل مقلوب تقريبا، تعاطف الرجل المسن مع «حبيبته» عبر البحار، ووافق على تحويل المبلغ.

وعلق محامي عملاء بنك كوينزلاند بن جريفين إن هذا النوع من الحيل الرومانسية أكثر انتشارًا، ويستهدف الأفراد المنعزلين. وقال المحامي لموقع news.com.au: إننا نرى هذه الحيل تحدث أكثر فأكثر مع اتصال أولي من محتال يحدث على كل موقع مواعدة يمكنك التفكير فيه، ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى بوابات الألعاب ".

وأضاف أن بعض الحالات التي رآها حدثت على مدى شهور أو حتى سنوات، منبها من الاعترافات العاطفية السريعة التي عادة ما يبدأ بها هؤلاء.