سبب وفاة مصممة الأزياء غدير البرجس.. توقعت الرحيل في رسالة للجمهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسببت وفاة المصممة الكويتية غدير البرجس حالة من الصدمة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توفيت فجر يوم الأحد 5 فبراير، بسبب تدهور حالتها الصحية في العناية المركزة، لوصول الماء إلى رئتيها وصدرها، وهي ما كانت متنبئة إليه، إذ دونت على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، «كنت أريد أن أطمئنكم، لكن اليوم وأمس أنا في حالة صحية صعبة، المياة وصلت إلى داخل صدري وعلى الجلد، وفي كل مكان، ولم أستطع الحركة نهائيًا». تسببت وفاة المصممة الكويتية غدير البرجس، في حالة من الصدمة بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ توفيت فجر يوم الأحد الماضي، بسبب تدهور حالتها الصحية في العناية المركزة، ووصول الماء إلى رئتيها وصدرها، وهي ما تنبأت به من قبل، إذ دونت على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، «كنت أريد أن أطمئنكم، لكن اليوم وأمس أنا في حالة صحية صعبة، المياة وصلت إلى داخل صدري وعلى الجلد، وفي كل مكان، ولم أستطع الحركة نهائيًا».

صدمة موت الكويتية غدير البرجس

أحدث موت مصممة الأزياء غدير البرجس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والدول العربية، إذ أنه كتب إحدى عائلتها قبل الوفاة بيوم «الأطباء عجزوا، والشفاء عند رب الأطباء، يا من بيده الأمر كله، وإليه الرجعى، أحييها يا من أحييت العظام وهي رميم»، وطلب من الجميع أن لا ينسونها من الدعاء، لأن حالتها الصحية حرجة، إذ كانت تعاني من مرض يتسبب بتجمع الماء في الأعضاء الحيوية في الجسم كالرئة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والدول العربية، إذ كتب أحد أفراد عائلتها قبل الوفاة بيوم، «الأطباء عجزوا، والشفاء عند رب الأطباء، يا من بيده الأمر كله، وإليه الرجعى، أحييها يا من أحييت العظام وهي رميم»، وطلب من الجميع ألا ينسونها في الدعاء، لأن حالتها الصحية حرجة، إذ كانت تعاني من مرض يتسبب بتجمع الماء في الأعضاء الحيوية في الجسم كالرئة، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

إعلان وفاة غدير البرجس

وبحسب ما أعلنته ابنة عمها دلال البرجس عبر حسابها في تويتر، إذ شاركت منشورًا قالت فيه «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس.وأعلنت دلال البرجس، ابنه عم غدير، وفاتها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ شاركت منشورًا قالت فيه «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، انتقلت إلى رحمة الله تعالى بنت عمي غدير البرجس.

وبكلمات مؤثرة، نعت دانا الطويرش ابنة عمها، مصممة الأزياء الكويتية غدير البرجس، وشاركت مجموعة تغريدات على تويتر، كتبت في واحدة منها «"اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثـون، اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين».وبكلمات مؤثرة، نعت دانا الطويرش ابنة عمها، مصممة الأزياء الكويتية غدير البرجس، وشاركت مجموعة تغريدات على تويتر، كتبت في واحدة منها «اللهمَّ انقله إلى جنّات الخلود، اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثـون، اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين».

من هي غدير البرجس؟

وتنشر «هن» مجموعة من المعلومات حول مصممة الأزياء غدير البرجس في السطور التالية:- من أهم مدونات الموضة ومصممات الأزياء في الخليج.

- كويتية الجنسية.

- عمرها 30 سنة.

- من الشخصيات الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- لديها علامتها التجارية «غدير البرجس فاشن لاونج».

- لديها عدد كبير من المتابعين في سناب شات وإنستجرام.

- كانت تشاركهم صورًا من يومياتها وتصاميمها كل يوم على سناب شات.

بحسب لقاء لها سابق في برنامج «ع السيف» قبل الوفاة بأربعة سنوات:

- كانت مصابة بمرض البهاق.

- توجهت إلى أمريكا لتلقي العلاج لمدة عام، ليس من مرض البهاق بل من أمراض أخرى في الجهاز الهضمي والقولون والكبد.

- لا تحب نشر الطاقة السلبية.

- وعن الخصوصية قالت إنها تحب نشر حياتها اليومية، ولكن لا تحب أن يتعدى أحد على خصوصياتها ويسألها أسئلة ليست من حقه.