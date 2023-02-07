طريقة عمل الدجاج النباتي.. وصفة سهلة وبتكلفة بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الوصفات الجديدة دائمًا تشغل الأمهات خاصة مع الشعور بالملل من تكرار بعض الوصفات أو الأكلات، ويطالبها أفراد الأسرة دائمًا بالتجديد ولتخرج من إجابة «أي حاجة» عن السؤال المعتاد حول ما يفضلون تناوله من طعام، وهي مهمتها المؤرقة اليومية في التفكير، ومن بين الوصفات السريعة وغير المكلفة، وهي الخلطة السحرية بالنسبة إلى الأمهات، يوجد الدجاج النباتي، خاصة إذا لم يكن أفراد الأسرة من محبي اللحوم، ويُقدم هُن طريقة عمل الدجاج النباتي داخل المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الدجاج النباتي

نصف كيلو دقيق

300 مل جرام ماء

مرق الخضار

نصف ملعقة صغيرة خردل

ورق اللورا

ملح

فلفل أسود

ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحلو

نصف ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحلو المدخن

نصف ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

3 جرامات زعتر

2 كوب حمص مسلوق

كوب شوفان مطحون

‏ كوب بقسماط مطحون‏

كوب حليب جوز هند‏

4 ملاعق كبيرة ماء سلق الحمص

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود‏

نصف معلقة صغيرة بهارات دجاج

طريقة عمل الدجاج النباتي

- الخطوة الأولى هي وضع البقسماط في صينية غير لاصقة ونقوم بتحضير الحمص المسلوق بعد تصفيته جيدًا من الماء، ثم نضيف ماء السلق إلى الشوفان والثوم والبصل البودر والملح والبهارات من الفلفل الأسود، ونقوم بخلطهم جيدًا.

- الخطوة التالية هي وضع قليل من دقيق الشوفان، ونبدأ في تشكيل الدجاج النباتي ونضعهم على صينية مفروشة بورق الزبادة.

- الخطوة الثالثة هي وضع الدجاج النباتي (الناجيت) في الفريزر حتى يتماسك جيدا.

- بعد ذلك يمكن إحضار دقيق الشوفان المتبقي مع بهارات الدجاج والخضار مع باقي البهارات من الملح والفلفل، ونضع اللبن عليهم وعليهم البقسماط.

- الخطوة الأخيرة هي أخذ قطع الناجيت وتغليفها جيدا بالدقيق مع اللبن ونقليها في زيت غزير.