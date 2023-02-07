«ص» و «ض» الإتيكيت.. قواعد بسيطة لاتباعها في الصداقة والضيافة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يندرج تحت فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام قيم كثيرة، يجب أن تراعيها كل فتاة أو سيدة، والكثير من النساء يحرصن على التعامل بشكل جيد وجذاب خلال الحياة اليومية، ويريدن دائمًا معرفة كيفية التصرف في المواقف الحياتية اليومية، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به.

لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الصاد»

صداقة

- من آداب الثقافة أن تحاولي أن تقوي الصداقات المتكافئة وهذا لا يعنى استبعاد الصداقات الأخرى، ولكن اجعلي صلتك بالأخريات في حدود المجاملات.

‏ ‏‏- إذا كنتِ تعارضين رأي إحدى صديقاتك الذي أبدته أثناء مناقشتك معها، فلا تحاولي إظهار هذه المعارضة بطريقة تسفه رأيها.

‏- إذا قمتِ بزيارة إحدى صديقاتك وكانت تشاهد أحد برامج التليفزيون مع باقي أفراد الأسرة، فلا تحاولي أن تقطعي عليهم متابعتهم للبرنامج ولكن حييهم بطريقة سريعة واجلسي معهم.

صراحة

- ‏الصراحة شيء جميل ومستحب، ولكن لا يجب أن نجرح بصراحتنا الآخرين، وأن ننعم بالحكمة حين نريد أن نوجه شخص لأمر ما.

‏ صمت

‏- إذا دفعك خجلك للصمت والإقلاع عن الحديث، فعلى الأقل احسني الاستماع.

- حاولي أن تردي على محدثك ولو ردود خفيفة حتى تتدربي على الرد فيما بعد، وحتى لا تحرجيه بصمتك فيتخيل أن كلامه لا يعجبك.

‏‫صوت

‏‫‏- كلما كان صوتك هادئا رقيقا، كلما كنت قريبة من القلوب، وكان حديثك خفيفا على الأسماع.

صابونة

‏- ‏ إذا استعملتِ صابونة غيرك فلا تتركي عليها آثار الرغوة، بل اشطفيها لتبدو نظيفة لامعة. ‏

صالون

- ‏إذا جلستِ في الصالون في انتظار قدوم ربة البيت، فلا تدوري بعينيك لتتفحصي كل شيء في الغرفة.

إتيكيت حرف «الضاد»

ضحك

- من الإتيكيت إذا ضحكتِ فليكن ضحكك لمناسبة، وبصوت رقيق دون قهقهة، واحذرِ الضحك عندما تكون هناك محاضرة تلقى أو فرقة موسيقية تعزف، أو إذا كنتِ في عزاء، فلقل مقام مقال.

- لا ترفعي صوتك بالضحك واحرصي أن يكون ضحكك مناسبًا للمكان الذي أنتِ به.

ضيافة

- إذا استضافتك صديقة لقضاء بضعة أيام، فقدمي لها بمجرد وصولك هدية مناسبة: كتابًا أو إيشاربًا أو جوربًـا، ولا تقدمى مثل هذه الهديـة لربة البيـت، ولكن اعرضى عليهـا مساعدتها في أعمال المنزل.

- لا تأخذي كتابًا من المكتبة الموجودة بالمنزل دون استئذان.

- احرصي ألا تنهضي من نومك في الصباح، قبل باقى أفراد الأسرة ولا تذهبي للنوم ليلًا إلا إذا أشارت صديقتك لذلك.

- من الإتيكيت أن تحاولي قدر الإمكان السير على نظام البيت وصديقتك.

- إذا كان لديهم أطفال فابدي اهتمامك بهم وبلعبهم حتى لو لم تشاركيهم. ولا تنتقديهم أو توجهيهم واتركي هذا لأبويهما.

- ‏ اظهري تقديرك لما يبذلونه من أجلك حتى لو كان من باب المجاملة.

- ‏ لا تعترضي على الطعام أو الشراب الذي يقدم إليكِ.

‫‏- لا تنظري فى الساعة أثناء تواجدها حتى لا تحرجيها وتضطر للانصراف. ‏

ضيوف

‫ ‏- علمي أبناءك ألا يتركوا الضيوف المعروفين واقفين أمام الباب.

- بل علميهم أنه من الإتيكيت إجلاسهم بالصالون أو الأنتريه، ثم يخبرونك بمقدمهـم.

- ‏ عليكِ ألا تتركيهم منتظريـن فترة طويلة.

- لا تستقبليهم وأنتِ عابسة مهما كانت الظروف، ولابد أن تعلو الابتسامة شفتيك.

- من الإتيكيت ألا تعنفي أولادك في وجود الضيوف.