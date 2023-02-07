رحلة داخل منزل مصنوع كاملا من الزجاج.. ليس للمعيشة وتكلفته خيالية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عند النظر إليه للوهلة الأولى، تشعر وكأنك أمام جزء من فيلم خيال علمي، لكنه ليس مجرد إلا منزل مختلف تم تصميمه وسط الصحراء، لكن بشكل فريد قد لا يكون هناك مثيل له، حيث إنه تم تصميم هذا المنزل الضخم من الزجاج بشكل كامل، وعلى الرغم من طريقة تصميمه إلا أنه غير مرئي من الداخل.

تفاصيل عن المنزل الزجاجي

وبحسب ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، فإن المنزل تم تصنيعه بالكامل من الزجاج في صحراء مدينة جوشوا تري، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمبلغ مليون دولار، أي ما يعادل نحو 600 مليون جنيه.

ويبدو المنزل الفريد من نوعه، وكأنه صندوق عاكس يعكس البيئة الصحراوية المحيطة به، حيث أنه يندمج بسلاسة مع المناظر الطبيعية.

وصُمم المنزل من زجاج Solarcool العاكس للحرارة، والذي يمنح المنزل مظهره الفريد، ويحافظ على المساحات الداخلية به معتدلة الحرارة، وعلى الرغم من الطقس الصحراوي القاسي الذي يتواجد به، إلا أنه يقوم بتصفية الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وتفتح الجدران الزجاجية بالمنزل من ثلاث جهات، لتأخذ فكرة جديدة عن مفهوم المعيشة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وهو ما يُشعر بالتواجد مع الطبيعة.

التصميم الداخلي للمنزل

وفي داخل المنزل يوجد مسبح داخلي مدفأ بطول 100 قدم، يعلوه جدار عرض مساحته 224 قدمًا مربعًا وهو مثالي لعرض الأفلام، وتحتوي كل غرفة من غرف النوم الثلاثة الكبيرة في المنزل على حمام داخلي، كما تم تجهيز الجناح الأساسي به بإطار سرير زجاجي عملاق، وبه حوض استحمام خاص.

ليس التصميم فقط هو غير المألوف بشأن هذا المنزل، لكن المثير للدهشة هو تأسيسه ليس لغرض المعيشة بداخله، وإنما لتصوير الأفلام والأعمال الفنية بداخله، حيث يبلغ سعر الليلة بداخله 2500 دولار، ما يعادل نحو 58 ألف جنيه.

وتم تصميم المنزل بتكليف من منتجي الأفلام كريس وروبرتا هانلين، المعروفين بـAmerican Psycho وThe Virgin Suicides، وتم إنشاؤه بواسطة المهندس المعماري توماس أورسينسكي.