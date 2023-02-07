«نور الهدى» تقدم حلولًا لمشكلات الأبناء في معرض الكتاب: التربية السليمة هدفي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعد التربية من أهم الأشياء التي تحرص عليها الأمهات، إذ أنها عملية ضرورية لتنمية الفرد والمجتمع، فالتربية تعمل على تنمية الطفل ليكون فردًا صالحًا لمجتمعه، وتربية الذكور من أهم الأشياء التي تنشد إليها الأمهات، وهو ما سلطت «نور الهدى حسن» الحديث عنه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، بكتاب «سترونج Mom»، لخطاب كل أم لتربية طفل يكون رجلًا سويًا، ولخلق جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات الصحيحة.

«سترونج ماما» لتربية الأطفال

روت «نور الهدى»، كواليس الكتاب، لـ«الوطن»، إنه عن تربية الطفل منذ الصغر، فالتربية السليمة هي التأسيس منذ نعومة الأظافر، قائلة: «في الفصل الأول نمشي أنا والأم في رحلة مكونة من خمس طرق لتساعدها على تربية ابنها بكل حب، ولتعرف كيف تتحمل الضغوط وتستطيع التعامل مع ابنها، والفصل التاني بعنوان «ابني ابنك» أجاوب فيه عن الأسئلة التي تبدأ بكيف، «كيف يتم بناء القيم، كيف أعوده على القراءة»، والفصل الثالث عن التدريب على دخول المرحاض إذ أنها مشكلة تواجه معظم الأمهات، بالإضافة إلى اختيار الحضانة المناسبة، وتدريبه على التعلم والمذاكرة وعمل الواجب».

كما يناقش الكتاب نوبات الغضب و10 حقائق مهمة عن الابن، وكيفية التعامل معه، وكيفية معالجة السلوكيات من العنف والكذب وكل الأخلاقيات المذمومة، وتقدم معالجة وحلًا إلى كل هذه المشكلات، ويُعرض في دار تشكيل للنشر والتوزيع في معرض الكتاب قاعة 1 جناح «B35»، جاءت كل هذه الأفكار، من «نور الهدى» إذ أنها خريجة كلية رياض أطفال جامعة القاهرة منذ عام 2007، وتعمل في مجال تربية الأطفال على السلوكيات الحميدة.

أُمنية للتربية السوية

وأعربت عن أمنيتها في التربية السليمة، أنها تريد أن توصل فكرة التربية بشكل صحيح، وكيفية تعامل الأمهات مع ابنها دون إهانتهم بالعقاب، والبُعد عن مدمرات العلاقة وبناء علاقة أفضل بين الأم والابن، وأن ترى كل أم ابنائها بمنظور مختلف، بالإضافة إلى أن كتاب «سترونج Mom» يكون في كل بيت فيه ولد، لاستطاعة الأم أن تربي رجل سوي يبني بيت وأسرة ويحافظ عليها، لبناء مجتمع قوي برجال أقوياء عظماء، فوراء كل رجل عظيم أم عظيمة، ووراء كل أم عظيمة رجل عظيم.