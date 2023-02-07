«نادية» تقدم روشتة اختيار شريك الحياة: هتبرع بإيرادات الكتاب لمستشفى سرطان الأطفال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من الفتيات اللواتي شاركن في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ54 لعام 2023، قررت مناقشة الحياة الأسرية في كتابها «الكثير متزوجون والقليل يمتلك رفيق عمر»، تقدم خلاله جولات وروشتات عن كيفية اختيار شريك الحياة والمواصفات التي يجب أن تكون في الأزواج، وكيفية التعامل بين الشريكين لحياة آمنة سليمة صالحة لاستقبال أطفال أسوياء.

«الكثير متزوجون والقليل يمتلك رفيق عمر»، يعتبر أولى مشاركة الكاتبة نادية مصطفى، في معرض القاهرة للكتاب، والتي تميل إلى الكتابة العامية البسيطة التي تصل إلى القلوب وتترك آثر لا يزول، والتي روت تلك المشاركة لـ«الوطن» قائلةً: التجربة كانت ممتعة واكتسبت منها خبرات كتير وبقى عندى وعي أكبر بالموضوع، والحمد لله الكتاب محقق مبيعات كويسة، وعاجب القراء جدًا من كل المستويات سواء قراء قدامى أو مبتدئين و كُتاب».

كيفية اختيار شركاء الحياة

وتابعت الكاتبة نادية مصطفى، صاحبة الـ20 عاما، الحديث عن كواليس وأهداف كتابها: «يضم الكثير من الموضوعات المختلفة في كافة الأمور التي تخص الحياة الزوجية والأسرية، بداية من اختيار شركاء الحياة مرورا بالتعامل مع الحماة التي ربما يحدث خلاف بينها وبين زوجة الابن وتتسبب في اندلاع المشاكل بين الزوجين، مع كيفية تربية الأطفال بشكل سوي في بيئة صالحة، مع تقديم نصائح للزوجة لكيفية التعامل مع زوجها والتغاضي عن العصبية والمشاكل التي ربما تؤدي للطلاق والانفصال».

التبرع لعلاج أوجاع الأطفال

وعن مصير الإيرادات التي ستجنيها من كتابها الأول في معرض الكتاب، قالت نادية مصطفى: «عايزة أتبرع لمستشفى سرطان الأطفال، وأطلع بابا وماما عمره لزيارة بيت الله الحرام».