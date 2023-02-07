أسباب تأخر ظهور الأسنان لطفلك: نقص «فيتامين د» أبرزها

القاهرة - سمر حسين - ماما

تفرح «النيو مامي» برؤية طفلها وهو يأخد الخطوة الأولى في حياته من كل شيء، تملأ السعادة قلبها عندما تسمعه ينطق الحروف لأول مرة، ومشاهدته يزحف ثم يتعلم المشي بعدها، كلها أمور طبيعية يمر بها طفلك في العام الأول من عمره، ومن ضمنهم ظهور الأسنان اللبنية، لكن تلاحظ بعض الأمهات تأخر ظهور الأسنان اللبنية لأطفالهم، ما يجعل الأمر مقلقا، لكن هناك العديد من الأسباب التي تتسبب في ذلك التأخر، ستوضحها في السطور القادمة طبيبة الأسنان، شيماء سمير، أثناء حديتها لـ«هُن».

أسباب تأخر ظهور الأسنان

هناك اختلافات فردية بين الأطفال في توقيت ظهور الأسنان لديهم، أحيانًا يكون الأمر طبيعي لكن عندما يزيد الأمر عن حده يكون طفلك حينها في حاجه إلى استشارة طبيب الأسنان على الفور، من أبرز أسباب تأخر ظهور الأسنان عند الأطفال، هو معاناته بالنقص في الكالسيوم لديه، أو أن يكون طفلك من المصابين بمتلازمة داون، لأنه يكون هناك خلل في الجسم بتركز الكاليسوم في العظام، مما يجعل صعوبة في تشقق اللثة لخروج الأسنان ونموها.

كما يعد نقص التغذية والفيتامينات هو أحد أسباب تأخر نمو الأسنان، وخاصة فيتامين «د» لأنه يعتبر الوحيد الذي يساعد على نمو أسنان طفلك، وكذلك إصابته باضرابات النمو مثل قصور الغدة النخامية، التي تفرز هرمونات النمو بجسم طفلك، فعند اضطرابها يعاني الأطفال من تأخر تشقق اللثة وظهور ونمو الأسنان اللبنية.