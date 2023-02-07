استشاري مخ وأعصاب يوضح أسباب برودة الأطراف في الليل: شعور غير حقيقي أحيانا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشتد الطقس برودة في تلك الأيام ويصاحبها العديد من المشكلات والتي يكون أبرزها نزلات البرد وتجمد الأطراف، والتي تعد من أكثر المشكلات المزعجة التي يمر بها الشخص، وذلك لشعوره بالبرودة دائمًا دون الدفء على الإطلاق، ولحرصنا على حل هذه المشكلة سنوفر لكم أسباب هذه الظاهرة وحلها حسب ما أوضحه استشاري المخ والأعصاب طب قصر العيني، أحمد كامل، أثناء مداخلته الهاتفية في برنامج «8 الصبح» الذي يعرض على شاشة «دي إم سي».

أسباب برودة الأطراف

برودة الأطراف شعور يحدث في الشتاء ويعتمد على أشياء عديدة، لكن يجب على المصاب أولًا معرفة إذا كان هذا شعور فقط أم هي باردة بالفعل، فإذا كان إحساس يكون هناك مشكلة في الأطراف مثل التهاب الأعصاب الطرفية والتي تحدث دائمًا مع مرضى السكر والأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين «د» في الجسم، وتكون برودة الأطراف بالنسبة لهذه الأشخاص شعور فقط وليس حقيقة.

برودة الأطراف شعور حقيقي

وعندما يكون شعور البرودة في الأطراف حقيقي، يكون بسبب ضعف الدورة الدموية في الأطراف، ويكون ذلك بسبب رفع الشرايين في الأطراف، أو وجود مشكلة في الدم مثل الإصابة بالأنيميا أو تصلب الشرايين وضيقها، وكذلك مرضى السكر ونقص هرمون الغدة الدرقية، كما أن في الأيام شديدة البرودة تنقبض الشرايين وتكون الدورة الدموية حينها ضعيفة، وتكون هذه المشكلة مقتصرة أكثر على السيدات.

علاج برودة الأطراف

للقضاء على برودة الأطراف يجب الحرص على علاج جميع الأمراض المذكورة، كما أن الأشخاص أصحاب الأجسام الرفيعة يكونو الأكثر المعرضين لبرودة الأطراف، ولتجنب هذا لهم يجب ممارسة الرياضة أو الحركة باستمرار لأنهم يسياعدون على شعور أطرافك بالدفئ.