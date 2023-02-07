مشروب الشاي باللبن بين الفوائد والأضرار.. اتبعي الخطوات والأوقات المناسبة له

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحب الكثير من الناس شراب الشاي اللبن، ويحرصون على شربه على مدار اليوم خاصةً في الصباح، أو خلال وجبة الإفطار، وبعضهم يجده وجبة خفيفة مثالية خاصةً مع البسكويت أو طعام الفطور، كما أنه من المشروبات الشتوية التي تعد خيارًا مثاليًا في ليالي الشتاء الباردة، ولكن كثرة الشيء قد ينجم له أضرار، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» بعض المخاطر التي يمكن أن يسببها الشاي بالحليب خاصةً عند تناوله بكثرة والأوقات المناسبة لشربه.

أضرار الشاي باللبن

قال مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي، خلال لقاء سابق له، إن مخاطر شرب الشاي باللبن تكمن في عدة أساليب خاطئة في شربه، وهي:

- يعتمد على كمية السكر التي يحتوي عليها.

- وضع كمية كبيرة من الشاي يجعل الحامض الذي فيه ينزل الكالسيوم والفسفور من اللبن.

- شربه بكثرة يؤثر على المعادن في الجسم.

- يعمل على ترسب الكولسيترول من الجسم.

- شرب الشاي بشكل متكرر يزيد من الأررق.

- الشاي يحتوي على مادة الكافيين التي يمكن أن تعطل دورة نومك ويمكن أن يسبب الأرق.

تناول الشاي بكمية محدودة

وأضاف «نزيه»، أن شرب الشاي يجب أن يكون بكمية محدودة، ومعرفة الكميات من كل الأطعمة فن إدارة نمط حياة، وهذا يكمن في شرب كوب في اليوم مع تقليل كمية الشاي، لأنه إذا كنت مصابًا بالأنيميا أو السكرى والمرارة يجب التقليل من تناول الشاى بلبن، لأن الإفراط فى تناوله قد يسبب أضرارًا.

فوائد الشاي باللبن

- يساعد الشاى باللبن على منح الجسم الطاقة والحيوية.

- يمكن استخدامه لزيادة الوزن أو للدايت، فإذا قللت الحليب الموجود في الشاي باللبن.

- يحتوي على المواد المضادة للأكسدة.

- يضبط مستوى تدفق الدم فى الجسم.

الأوقات المناسبة

يمكنك أن تشرب مزيج الشاي باللبن في أى وقت خلال اليوم، ولكن بالتحذيرات المتبعة.