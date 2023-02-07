الامارات | دبي تستقبل فرسان «القافلة الوردية» بأعلام الترحيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على وقع الخيول، استقبلت دبي، صباح أول من أمس، مسيرة فرسان القافلة الوردية في يومها الثاني، التي تواصل تقديم فحوص الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بمخاطره على مستوى الدولة، إذ انطلقت دورتها الـ11 من الشارقة وصولاً إلى عجمان، قبل أن تحط رحالها في دبي، مصحوبةً بالعيادات التي تقدم خدماتها لكل المراجعين مجاناً.

وتمثل المسيرة، واحدة من العديد من المبادرات، التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان سنوياً، مواصلةً جهودها في مكافحة سرطان الثدي عبر ربوع دولة الإمارات، إذ تجولت خلال اليوم الثاني من مسيرة العام الجاري في مختلف معالم دبي، انطلاقاً من «جيت أفينيو» بمركز دبي التجاري العالمي، في الثامنة صباحاً، جاذبةً العشرات من السكان إلى الشوارع رافعين أعلام الترحيب بالفرسان.

وضمت المسيرة كوكبة من الفرسان، من بينهم الشيخ مكتوم بن محمد بن فيصل القاسمي، والشيخة هند بنت محمد بن فيصل القاسمي، والشيخ راشد بن محمد بن فيصل القاسمي، إلى جانب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع حصة تهلك، والفنان الإماراتي فايز السعيد، أحد سفراء «القافلة الوردية»، في رحلة عبر ظهور الخيل باتجاه «سكاي دايف دبي»، ليصلوا بعدها إلى «مساكن شاطئ جميرا»، إذ اصطف العشرات هاتفين لفرسان القافلة.

وكان من أبرز سفراء المسيرة الذين استقبلوها عند وصولها لدبي، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، الذي رافق مسارها سيراً على الأقدام عبر شارع المستقبل وبوليفارد محمد بن راشد، مروراً بـ«مراسي درايف» ملازماً للمشاة من المتطوعين، فيما تدفق المزيد من المارة إلى الشوارع لمعرفة المزيد عن المسيرة وأنشطتها للتوعية بسرطان الثدي.

وطوال اليوم، ظلت عيادة الماموغرام التابعة للقافلة الوردية، متمركزة في «شاطئ لا مير»، لتقديم الفحوص المجانية للجميع، وفي الوقت نفسه، عرضت العيادات المصغرة خدماتها في كل من «برواز دبي» و«سيتي ووك»، فيما ستستمر العيادات الثابتة في التواجد واستقبال المراجعين في «لولو هايبرماركت البرشاء»، و«سيتي سنتر مردف»، حتى 10 الجاري. وواصلت مسيرة فرسان القافلة الوردية جولتها في دبي بعد منتصف اليوم، متجهة صوب محطتها الأخيرة لليوم الثاني في «سيتي ووك»، محاطةً بالمتطوعين وسيارات الشرطة لتنظيم المرور خلال مرورها بالواجهات الرائعة التي اخترقها مشهد مسيرة الخيول وفرسانها في الشوارع، فيما أثارت انتباه المارة والسكان للاستفسار أكثر عن حملة التوعية، وكيفية الاستفادة من الفحوص المجانية.

الاتجاه شمالاً

مع حلول اليوم الرابع، تنتقل المسيرة اليوم شمالاً باتجاه أم القيوين، بدءاً من سور أم القيوين، مروراً بمستشفى أم القيوين، وانتهاءً بشاطئ كايت بيتش أم القيوين، فيما ستكون نقطة الانطلاق التالية في ميناء الحمريّة للصيادين لزيارة أماكن بارزة، مثل نادي الحمرية للسيدات، وصولاً إلى شاطئ الحمرية.

وستوجد عيادة القافلة الورديّة المتنقلة للماموغرام لتقديم الفحوص في مستشفى أم القيوين، بينما ستتوقف العيادات المصغرة في كايت بيتش من 12 ظهراً حتى السادسة مساءً، وفي نادي الحمرية للسيدات من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، وتقدم عيادة القافلة الوردية الثابتة خدماتها في «لولو هايبر ماركت» في أم القيوين مول من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً حتى 10 الجاري.

المسيرة واحدة من المبادرات التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان سنوياً، لتواصل جهودها في مكافحة سرطان الثدي عبر ربوع دولة الإمارات.