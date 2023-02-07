الامارات | متحف المستقبل يوسّع خيارات التذكارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسّع متحف المستقبل خيارات التذكارات التي يوفرها لزوّاره من خلال افتتاح متجر جديد في بهوه يقدّم معروضات وهدايا تذكارية حصرية بأعداد محدودة، بما في ذلك نماذج من بعض تجاربه التي تشهد الإقبال الأكبر.

ويوفر المتجر لمحة عن مستقبل التسوّق ومجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة الفريدة، المستوحاة من معروضات المتحف وهندسته المعمارية المتميزة. وتم تصميم العديد من المعروضات وتصنيعها من قبل مصممين محليين وشركات متخصصة وفنانين مشهورين عالمياً، بمن فيهم جيسون بروجس وآلي باول، الذين صمموا مجموعات محدودة الإصدار.

وجهز المتجر بنظام صوتي غير مسبوق، يعتمد على منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بحيث يولّد تأثيراً صوتياً تفاعلياً دائم التغيّر ويعرّف الزوار بمجموعاته الجميلة ونماذجه المصغرة المتميزة.

وقال نائب المدير التنفيذي في متحف المستقبل ماجد المنصوري: «يأتي افتتاح المتجر الرئيس الجديد لمتحف المستقبل ضمن التزامنا التام بتقديم تجارب جديدة غامرة لاستكمال مجموعتنا المتميزة من المعارض والفعاليات. ومن خلال حزمة واسعة من المنتجات والتذكارات الحصرية ذات الإصدار المحدود، بما في ذلك المنتجات الفريدة من المصممين المحليين، يوفر المتجر للجميع فرصة لأخذ تذكار من تجارب المستقبل إلى المنزل».