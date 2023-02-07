الامارات | سلطان القاسمي يفتتح الدورة الـ 17 من «الشارقة للشعر النبطي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، والذي تنظمه دائرة الثقافة، في قصر الثقافة.

استهل الحفل بعرض تسجيلي عن الشعراء المكرمين تناول مسيرتهم مع الشعر النبطي، وأبرز المحطات في حياتهم الأدبية، كما تضمن العرض قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهم، وسيرة ذاتية لكل شاعر.

قدم بعدها الشاعر بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي أبياتاً شعرية بمناسبة انطلاق المهرجان، ثمّن فيها دور الشارقة الكبير بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الثاقبة في الثقافة.

وفي أولى أمسيات المهرجان، قدم كل من الشاعرين: ناصر القحطاني من المملكة العربية السعودية، وحمد البلوشي من دولة الإمارات قراءات شعرية، تناولا فيها حبهما للأوطان وفخر الانتماء لها.

وألقى ناصر القحطاني قصيدةً عبّر فيها عن حبه للشارقة وأهلها، مثمّناً أدوار صاحب السمو حاكم الشارقة في الثقافة والشعر والفكر ورعايته للمبدعين في المجالات الأدبية كافة.

وقدم الشاعر الإماراتي حمد البلوشي قصيدةً بعنوان: «ضجيج الريح»، افتخر فيها بالوطن، وقيادته الرشيدة، ونهج الدولة في إرساء قيم الشورى والوحدة والاتحاد في المجتمع، كما تناول عطاء سلطان الشارقة، والمجتمع وقيمه الأصيلة، وتاريخ القواسم وبطولاتهم في المنطقة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء المميزين في هذه النسخة من المهرجان وهم: سيف حمد سليمان الشامسي، ومحمد بن مسعود الأحبابي، والشاعر الراحل حمد علي المزيني، وعلياء جوهر الخاطري.

ويقدم المهرجان، الذي يستمر حتى الثامن من فبراير الجاري، مجموعة من الفعاليات المتنوّعة، تنتقل ما بين مدن الإمارة ومناطقها، يشارك فيها شعراء وشاعرات من مختلف بلدان الوطن العربي، كما سيشهد تقديم دواوين شعرية من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة توقيعات تعقب القراءات الشعرية، ويتضمن المهرجان إلى جانب الأمسيات الشعرية ندوة نقدية مصاحبة، تسلط الضوء على تجارب الشعراء المكرمين، ويشارك فيها كل من: علي العبدان، وجمال الشقصي، وفهد المعمري، ومريم النقبي.