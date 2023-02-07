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الامارات | «أخلاقيات الرياضة».. بنسخة عربية من مشروع «كلمة»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر حديثاً عن مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، كتاب: «أخلاقيات الرياضة: ما يحتاج الجميع إلى معرفته»، تأليف: روبرت إل. سايمون، ونقله إلى العربية نعمان الحموي، وراجع الترجمة محمد فتحي خضر.

يتناول الكتاب جملة من القضايا على الصعيد الرياضي، ويحاول تحليلهـا من خلال مجموعة من الأسئلة التي تتقصى نقدياً كيف لفلسفة الأخلاق، على تنوّع صورها، أن تنطبق على حالات رياضية تحدث في الملاعب، والمقاربات الأخلاقية التي تحدد ملامح الحدث، وتحلّله ضمن إطار قواعد الفلسفة الأخلاقية على صعيد الفرد والمجتمع.

ويعرض سايمون بأسلوب شائق الارتباط بين المناهج الأكاديمية والألعاب وانعكاساتها على اختيارات الطلاب الرياضيين، مع تسليط الضوء على المؤثرات الأُسريّة والمجتمعيـة التي تلعب دورها، خلال التنشئة. كما يعرض الكاتب نماذج من سلوكات رياضية مختلفـة، وكيف تتوافق مع القواعد الأخلاقيـة، ويخلص إلى نتائج توضح صورة النموذج المثالي في كل حالة وكيفية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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