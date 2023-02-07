الامارات | حفلات القرية العالمية تتواصل مع نجمين بريطانيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، خلال أحدث حفلاتها الفنية العالمية نجمي الغناء البريطانيين راي وتايني تمبا، اللذين سيشعلان المسرح الرئيس في 19 الجاري، بمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لانطلاق إذاعة فيرجن راديو.

وفي إطار احتفالات «راديو فيرجن» بذكرى انطلاقتها، ستبث الإذاعة برامجها مباشرة من القرية العالمية مع فتح الوجهة لأبوابها في الرابعة عصراً، وذلك بحضور مذيعيها المحبوبين لدى الجمهور مثل كريس فيد، وبريتي مالك، وبيج روسي، وإيدي، وبرنت بلاك، وماز حكيم، ونالا. وسيفتتح المنتج الموسيقي، ومنسّق الأغاني على إذاعة فيرجن راديو، داني نيفيل، الحفل في الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتعد البريطانية راي، التي تسجل حضورها الأول في القرية العالمية، من أبرز مؤلّفات الأغاني في المملكة المتحدة، وعملت مع ألمع الأسماء في عالم الموسيقى والغناء مثل جون ليجند، وإيلي غولدينغ، وخالد، وديفيد غويتا، وديبلو، وبيونسيه. وازدادت شعبية راي في أنحاء العالم، إذ حصدت أعمالها نحو 2.3 مليار مشاهدة، ونالت العديد من الجوائز البلاتينية في الغناء الفردي والثنائي، واثنتين من الجوائز الذهبية، وثلاث فضيات في الغناء الفردي. وتصدرت أحدث أغنية منفردة لها بعنوان «إسكيبيزم» قائمة الأكثر استماعاً حول العالم، وحققت انتشاراً واسعاً على منصة تيك توك، وحصدت أكثر من 24 مليون مشاهدة على «يوتيوب». أطلقت راي أول ألبوم مستقل لها في الثالث من فبراير الجاري، بالتزامن مع بدء جولتها للحفلات العالمية تحت عنوان «ماي 21 سينتشوري بلوز».

بينما يعود تايني تمبا، الممثل والمغني وكاتب الأغاني، إلى دولة الإمارات لتقديم مجموعة من أشهر أغانيه. وتعاون تمبا، على مدى مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، مع أسماء لها صداها، مثل: سويديش هاوس مافيا وكيلي رولاند وإيلي غولدينغ، وحازت أعماله جائزتي «بريت» و«موبو» المرموقتين في عالم الموسيقى.

منسق أغانٍ

يحظى منسق الأغاني داني نيفيل بشهرة في إعادة تنسيق الأغاني الكلاسيكية، وهو حائز جوائز عدة، وقدم عروضاً كان لها صدى واسع في عدد من عواصم الترفيه العالمية، وفي أضخم المسارح في دولة الإمارات.

ويقدّم نيفيل وصلاته الموسيقية الشهيرة أسبوعياً على إذاعة فيرجن راديو منذ عام 2000، وسينضم إلى حفل القرية العالمية ويقدم عرضاً مباشراً لضيوفها في 19 الجاري.