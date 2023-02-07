الامارات | صدمة الحساسية.. حالة طبية طارئة تتطلب التحرك فوراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية للحساسية والربو أن صدمة الحساسية هي أكثر أشكال استجابات الحساسية المفرطة خطورة؛ إذ إنها قد تهدد الحياة. وأوضحت أن صدمة الحساسية تحدث بسبب لدغات الحشرات (لدغات الدبابير والنحل)، والأطعمة (مثل المكسرات والبقوليات والأسماك والمحار ومنتجات الألبان وأنواع معينة من الفاكهة)، بالإضافة إلى بعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم.

وتتمثل أعراض صدمة الحساسية في ضيق التنفس والشعور بطعم معدني في الفم مع حرقان أو وخز أو حكة في اللسان أو اللثة وحرقان على راحتي اليدين وباطن القدمين، بالإضافة إلى الصداع والارتباك.

ونظراً لأن صدمة الحساسية تمثل حالة طبية طارئة، لذا يجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للرعاية الطبية على وجه السرعة.