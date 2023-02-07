الامارات | دانا الفردان تغنّي في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت الفنانة دانا الفردان، حفلاً على مسرح أوبرا دبي، أخيراً، وسط حضور جماهيري لافت، من مختلف الجنسيات. وعبرت الملحنة وكاتبة الأغاني القطرية عن سعادتها بتقديمها حفل دبي، معلنة أنه بداية لجولة من الحفلات التي ستقدمها في الخليج والدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وقدمت دانا خلال حفلها مجموعة من أغنياتها باللغة الإنجليزية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين استقبلوها بحفاوة، خصوصاً أنها اعتادت تقديم حفلاتها ببريطانيا وأوروبا، مرحبين بوجودها بينهم في دبي.

ودانا الفردان، التي تخرجت في الجامعة الأميركية بالشارقة، أول ملحنة ومغنية وكاتبة أغان قطرية، وكذلك أول قطرية تغني بالإنجليزية، وهي سفيرة ثقافية لأوركسترا قطر الفلهارمونية، وقدمت إبداعها في حفل افتتاح كأس العالم في قطر 2022، بغنائها الأغنية القطرية «يا هلا».

وتجمع ألحانها بين الموسيقى الكلاسيكية والحديثة، وتمزج بين موسيقى الشرق والغرب، وأصدرت أول ألبوماتها «الرسام» في عام 2013، وأطلقت العام الماضي ألبومها الموسيقي «إنديجو».

وتحرص دانا على كتابة وإنتاج المسرحيات الموسيقية، لتعريف المجتمعات الغربية بالشخصيات العربية. وقدمت العرض المسرحي «بروكن وينغز» أو الأجنحة المتكسرة، وهو عرض موسيقي حول حياة الكاتب اللبناني جبران خليل جبران. وفي عام 2021 لحنت قصة عن الفيلسوف والشاعر جلال الدين الرومي في القرن الـ13 من تأليف إيفرين شارما.