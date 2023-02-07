الامارات | «بطولة السلق» تختتم الأشواط التأهيلية على مضامير المرموم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الأشواط التأهيلية للنسخة الـ16 لـ«بطولة السلق» التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وسط أجواء حافلة بروح التنافس على مضامير المرموم.

وخلال الأشواط التأهيلية تصاعدت الإثارة بحثاً عن بطاقات التأهل التي اكتملت بصعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في 14 شوطاً نظمت على مدار يومين بمجموع 42 سلقاً ستتنافس على الألقاب في النهائيات في 19 من فبراير الجاري.

ونظمت التصفيات على مدار يومين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة محلية من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الحضور البارز للأشقاء الخليجيين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر، لتؤكد البطولة دورها بوصفها قلباً نابضاً لواحدة من أبرز رياضات الموروث الشعبي في المنطقة.