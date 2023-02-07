لايف ستايل

الامارات | «بطولة السلق» تختتم الأشواط التأهيلية على مضامير المرموم

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطولة السلق» تختتم الأشواط التأهيلية على مضامير المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت الأشواط التأهيلية للنسخة الـ16 لـ«بطولة السلق» التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وسط أجواء حافلة بروح التنافس على مضامير المرموم.

 وخلال الأشواط التأهيلية تصاعدت الإثارة بحثاً عن بطاقات التأهل التي اكتملت بصعود أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في 14 شوطاً نظمت على مدار يومين بمجموع 42 سلقاً ستتنافس على الألقاب في النهائيات في 19 من فبراير الجاري.

ونظمت التصفيات على مدار يومين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بمشاركة محلية من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الحضور البارز للأشقاء الخليجيين من المملكة العربية وسلطنة عمان وقطر، لتؤكد البطولة دورها بوصفها قلباً نابضاً لواحدة من أبرز رياضات الموروث الشعبي في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا