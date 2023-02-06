«ريهام» تشارك في معرض الكتاب للمرة الأولى بـ«تحرر»: تجربة مبهجة ومبسوطة بردود الأفعال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجارب شبابية طغت على معرض القاهرة الدولي للكتاب، البعض منهم يشارك لأكثر من عام على التوالي وآخرون تعتبر تلك الخطوة الأولى لهم بعالم التأليف والمضي بخطواتهم داخل المعرض، وكانت من بينهم الشابة ريهام غانم، التي تخاطب جميع الفئات من خلال كتاب «تحرر».

تخرجت ريهام غانم، في كلية العلوم جامعة عين شمس، ثم اتجهت لدراسة العلوم الشرعية قبل 8 أعوام، وحاولت مخاطبة الأذهان والشباب بشكل خاص ومعرفة العقيدة الإسلامية بشكل مبسط بطريقة الخرائط الذهنية و المدعم بالألوان والعرض الجذاب للمعلومة.

تفاصيل مشاركة «ريهام» في معرض الكتاب

روت الكيميائية والشابة ريهام غانم، كواليس مشاركتها وتواجدها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلة: «أول تجربة ليا كانت مختلفة جدا ومبهجة والملفت للنظر هي أن الفائدة تكون عامة ومن جميع محافظات مصر والوطن العربي، وهو ما شجعني على المشاركة في المعرض بأول كتاب ليا وشجعني على الاستمرار».

ترسيخ المعلومة وتبسيطها بشكل جديد

وفيما يخص كتابها «تحرر» قالت الفتاة العشرينية: «يتناول العقيدة الإسلامية، التي يقوم عليها الدين بأكمله وما يتوجب على كل مسلم معرفته عن دينه وأساسياته بشكل صحيح، شغالة عليه من سنتين وفكرته مختلفة في سرد المحتوى من تعديل حتى وصل للشكل النهائي، بطريقة سلسة سهلة حتى تترسخ المعلومات بشكل سليم».

ريفيو وانهبار من القراء

أثنى الكثير من الزوار والقراء داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، و الأدباء على كتاب «تحرر» حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي أدخل البهجة والسرور على الكاتبة ريهام غانم، إذ تقول: «انبهرت بالتعليقات والريفيوهات اللي اتكتبت عن الكتاب وإن شاء الله تكون البداية».