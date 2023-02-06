استشاري جلدية يقدم10 نصائح للفتيات لحل مشاكل الشعر.. بينها الصلع الوراثي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مشاكل الشعر والبشرة تعتبر من أكثر ما يؤرق الفتيات، ويفقدهن الثقة في ذاتهن، يحاولن البحث عن الطرق التي تساعد على استعادة جمالهن وأناقتهن طوال الوقت خاصة في فصل الشتاء، الذي يُعرضهم للجفاف والتشققات والإصابة بالأمراض المختلفة مثل الثعلبة والتساقط وظهور القشرة في الشعر والبشرة.

وقدم الدكتور هاني الناظر، ‎أستاذ بقسم الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث‎، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث‎، نصائح وروشتة علاجية للفتيات اللواتي يعانين من مشاكل في الشعر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

سقوط الشعر

سقوط الشعر، كان من بين الأسئلة الذي رد عليها فيما يخص مشاكل الشعر، حيث أجاب على تساؤل متى يمكن القول بإن الفتاة تعاني من مشكلة سقوط شعر مرضية؟، قائلا: «إذا وجدت يوميا علي المخدة الصبح اكثر من 120 شعرة لأن هذا يعني أن الشعر يتساقط تلقائيا دون أي شد، أما ما يخص الشعر الذي يتساقط على الفرشاة أو المشط أو أثناء غسيل الشعر، فهو لا خوف منه لأنه بيقع علشان يطلع جديد مكانه».

وعن العلاج المناسب لسقوط الشعر، قال استشاري الأمراض الجلدية، إنه يمكن تناول كبسولات بانتوجار أو أقراص برفكتيل أو كبسولات Royal Vit G واحدة بعد الإفطار يوميا من ثلاثة شهور مع إجراء حمامات زيت مكونة من خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون وزيت الجزر وزيت السمسم لتدليك فروة الرأس والشعر مرتين أسبوعيا.

أحسن أنواع الشامبوهات

«ما هو أحسن شامبو؟»، كان ذلك السؤال الذي رد عليه الدكتور هاني الناظر، مقدمًا علاجًا فعالًا للفتيات، قائلا: « كل أنواع الشامبو تصلح ولكن في الأنواع الجيدة الآتية coffee zinc shampoo أو StrongVille Shampoo أو plantofix Shampoo أو Dr.skin shampoo، وبالنسبة للشعر الهايش أنصح بتجربة زيت اللوز الحلو وStrongVille hair cream اوBlue care hair cream».

وللتخلص من قشرة الشعر فقد نصح الدكتور هاني الناظر، الفتيات بضرورة دهن فروة الرأس بأي نوع من أنواع شامبوهات القشرة مع تركه على الفروة لمدة 10 دقائق ومن ثم شطفه، وأنصح بضرورة استخدام شامبو Clear أو nizabex ».

بروتين الشعر والكولاجين خطير على الشعر ويضره

«هل كل كريمات فرد الشعر تحت مسمي فيللر أو بروتين أو كولاچين أو أي أسماء غيرها فعلا خطيرة؟»، كان ذلك السؤال الذي يعتبر من أكثر ما يشغل بال الفتيات خاصة المقدمات على الزواج اللواتي يتجهن لتلك الحلول لعلاج الشعر، إذ قال: «خطيرة جداً علي الصحة والشعر والجلد وممكن تأثيرها يبان بعد ثلاث أو أربع مرات، حتي لو كانت زيرو فورمالين خاصة النوع البرازيلي والهندي والأمريكاني كله خطير ضار علي الشعر، ويمكن استخدام السيشوار ولكن بمعدلات قليلة».

مشاكل الصلع الوراثي

الصلع الوراثي يعتبر من أكثر المشاكل التي تعاني منها الكثير من الفتيات، والتي يكثر التساؤلات عليها وتعكر صفو حياتهن، فكان من بين الأسئلة الذي رد عليها:« هل يوجد علاج للصلع الوراثي؟»، والذي رد عليها كالتالي: « للأسف لا يوجد علاج دوائي لسقوط الشعر».