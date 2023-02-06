أطعمة ومشروبات للحفاظ على صحة القلب.. أبرزها البيض وعصير البرتقال

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحفاظ على صحة القلب يلزمه الأطعمة والمشروبات الصحية، إذ أكدت الأبحاث التي أجرتها منظمة الصحة العالمية، أن الأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، كما أن الأطعمة الخاطئة لمرضى القلب تؤدي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» الأطعمة والمشروبات التي تعتبر اختيارات مثالية لتقليل خطر الإصابة بمضاعفات القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة المفيدة لصحة القلب

قال محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إن الحفاظ على صحة الجسم والقلب يلزمه الأطعمة التي تأتي مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، وهي كالتالي:

البيض

- بيضة كاملة أو ما يعادلها يوميًا جزء من نمط غذائي صحي للقلب.

المكسرات

- من الوجبات الخفيفة التي تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول.

- حسب الأبحاث الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة من أمراض القلب.

- تخفض المكسرات الدهون الثلاثية التي تتراكم في الشرايين.

الفاصوليا

- الفاصوليا تفيد الجسم وتحميه من الكثير من الأمراض التي ربما تصيبه خاصة ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

- تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة مثل الألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم.

التوت

- يتميز بطعمه الشهي الذي يفضله الكبار والصغار، كما إنه مفيد للجسم ويساهم في التقليل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

الحبوب الكاملة

- الأرز البني والشعير والكينوا والقمح الكامل يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي.

- يعمل على انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم، وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الشوفان

- عبارة عن حبوب كاملة ممتازة للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان.

- مادة مغذية مرتبطة بإدارة الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

العنب

- يحتوي العنب البري على مادة الأنثوسيانين والمغذيات والألياف التي ارتبطت بتحسين ملامح مخاطر القلب والأوعية الدموية.

الطماطم

- الطماطم مصدر قوى للمغذيات ومصادر غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الواقية للقلب.

- تظهر الأبحاث أن العناصر الغذائية الموجودة في الطماطم تقلل الكوليسترول الضار.

مشروبات مفيدة للقلب

الشاي أخضر

يعمل على تحسين مستوى القلب.

عصير البرتقال

يحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الداعمة لصحة القلب مثل فيتامين سي والبوتاسيوم المفيد للجسم.

تحتوي ثمار الحمضيات على مركبات نباتية تقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.