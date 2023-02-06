إنقاذ طفل سوري من تحت الأنقاض بعد تلقينه الشهادتين.. «كانوا فاقدين الأمل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن كابوساً في أحد أحلام الصغير السوري في مدينة حلب، والذي يتراوح عمره بين الـ6 والـ7 سنوات، بل كان واقعاً مرعبًا تتساقط من حوله المنازل وتصبح تراباً بينما هو عالقاً في سقف المنزل الذي أصبح مهجورًا عبارة عن حِطام، ذلك بعد زلزال مدمر بقوة 7.7 ريختر ضرب سوريا وتركيا ولبنان نتج عنه الآلاف الضحايا والمصابين، والكثير من آثار الدمار في تلك الدول، فجر اليوم وفي ساعات قليلة، انتشر مقطع فيديو للصغير العالق في البناء المُدمر أثار تعاطف الآلاف من الناس الذين طلبوا من الموجودين الإسراع في إنقاذه بدلاً من تلقينه الشهادة.

انتشار فيديو الصغير العالق وتلقينه الشهادتين

في سقف أحد البنايات في مدينة حلب السورية، التي دمر الزلزال الكثير من أبنيتها منذ الـ3 فجراً وحتى ساعات قليلة بسبب استمرار نشاط الزلزال، انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر طفل صغير عالق من قدميه يلتقط أنفاسه بصعوبة، حاول المواطنون الوصول إليه لكنهم فشلوا لذلك لقنه أحد الموجودين الشهادتين قائلا: «لا تخاف عمو قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وكان الصغير يردد ورائه بصوت متقطع باكياً من الخوف، أثار ذلك المشهد تعاطف الكثير من رواد التواصل الاجتماعي وطالبوا بسرعة إنقاذه، وفقاً لشبكة «أخبار حلب السورية».

إنقاذ الصغير وإسعافه

بعد ساعات من الرعب، التي عاشها الصغير وهو عالق في الهواء يرى المنازل من حوله تنهار بسبب الزلزال، ويخشى أن ينهار المنزل الذي هو فيه أيضاً في أي لحظة، تمكن الشباب من الوصول إليه لكنه كان فاقداً للوعي من الصدمة التي تعرض لها، وكتبت الصفحة الرسمية لأخبار حلب عبر «فيسبوك» :«أخبار سارة تم انقاذ الطفل العالق في البناء السكني المنهار الذي سبق وتم نشر فيديو للطفل وهو عالق من قدميه، ألف الحمد لله على السلامة».