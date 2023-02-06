ماذا يحدث في الدماغ عند حدوث زلزال؟.. استشاري مخ وأعصاب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

هزات أرضية تعدى أثرها مجرد حطام، أصبحت بعدها مدن ومنازل عبارة عن تراب مع استمرار تلك الهزات تخطى عدد الضحايا الآلاف وموت الكثير من الناس منهم أطفال وكبار بسبب الزلزال المدمر الذي استيقظ عليه أهل سوريا ولبنان وتركيا فجر اليوم، وفي ظل الأحداث المرعبة يتساءل الناس عن ماذا في الدماغ عند حدوث الزلزال؟، وأجاب على هذا السؤالؤ خلال حديثه لـ«هن».

ماذا يحدث في الدماغ عند حدوث زلزال؟

بالنسبة للدماغ نفسه فلا يتأذى المخ في حد ذاته أثناء الزلازل، لكن معظمها آثار نفسية، لأن المخ تعامله مع الحياة يعتمد على بعض الثوابت، حدوث الزلزال يغير أحد هذه الثوابت، لأن العقل اعتاد أن يرى الأرض ثابته وصلبه، وعند ضرب الأمثلة على الأشياء التي نثق فيها كما يقال في الأمثال «كأنك واقف على أرض صلبة»، وعند حدوث هزات أرضية ويرى العقل أن الأرض ليست ثابتة، ممكن أن يؤدي إلى ضغوط نفسية من أنواع معينة على المخ وهي الضغوط العصبية، كما قد يصل الى مشاعر الخوف والهلع لبعض الناس ويضطرهم للعلاج النفسي إذ كانوا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وخاصة إذ نتج عن الزلزال فقد الممتلكات او الأرواح أو تهديد للإنسان.

آثار الزلزال النفسية على الناجين منه

وأجاب ماذا يحدث في الدماغ عند حدوث زلزال؟، ماذا يحدث في الدماغ عند حدوث زلزال؟، قائلا إنه بالإضافة إلى اضطراب ما بعد الصدمة التي تسببها الزلازل منها الذعر والخوف، هناك نتاج أخرى وهي التوابع الشبحية للزلزال يجعل بعض الناس يشعرون بهزات غير حقيقة وغير موجودة، ذلك لأن المخ يحلل الإشارات القادمة إليه من الأذنين والقدمين والعينين حتى يستطيع الحفاظ على توازن الإنسان، على سبيل المثال «الناس اللي متعودة على البحار أو عايشة فيها رجليه متعودة على المشي على البحر لأن عقله متعود أن الأرض تحته ديما بتتهز، ممكن لو اتكعبل أو مشي على أرض أوطى من أرض عقله هياخد في الاعتبار أن الأرض مش مستوية من حواليه كذلك الزلزال الناس الناجية منه لما تخطي خطوة مش مظبوطة هيفكره زلزال، لو صحي من النوم بليل هيفضل مراقب كل حاجه على أن هيبقي في زلزال ودا بياخد وقت ويروح»