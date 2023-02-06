نصائح صحية للتعامل مع التقلبات الجوية.. الابتعاد عن أعمدة الإنارة وارتداء ملابس ثقيلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مخاوف كبيرة تسيطر على الأمهات وربات المنازل بسبب التقلبات الجوية خاصة في فصل الشتاء، إذ يتغير الطقس بين الساعة والأخرى، ما يعرض الأطفال وكبار السن بشكل كبير للأمراض المختلفة، وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، ما يتسبب في مشكلات صحية لمرضى الحساسية والأمراض الصدرية والجيوب الأنفية، خاصة مع نشاط الرياح والاتربة وتساقط الأمطار على أماكن متفرقة في محافظات مصر.

نصائح صحية للتعامل مع التقلبات الجوية

وكانت حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تغير الجو باستمرار خلال الأيام المقبلة، والتي قدمت نصائح صحية للتعامل مع التقلبات الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، قائلة: «يجب المحافظة على ارتداء الكمامات الواقية حال الاضطرار للخروج من المنزل خاصة للأطفال وكبار السن، كما يجب الابتعاد عن الأشجار والمباني القديمة خوفًا من وقوعها على الأشخاص، كما يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والألواح المعدنية».

نصائح صحية للتعامل مع التقلبات الجوية.. فيتامين سي وملابس ثقيلة

«ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتناول أطعمة ومشروبات تعزز المناعة»، عبارة واصلت من خلالها عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح صحية للتعامل مع التقلبات الجوية، مضيفة: «يجب ارتداء ملابس مضادة للأمطار، وارتداء ملابس صوف ثقيلة، مع الالتزام بارتداء السترات للتعامل مع تغير حالة الجو باستمرار، كما يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون، كما يجب تجنب الخروج من المنزل حالة سقوط الأمطار، وتناول المشروبات التي تقوي المناعة مثل الزنجبيل والشوكولاتة الساخنة والنعناع والينسون وغيره، تناول كوب من عصير الليمون مُحلى بعسل النحل، كما يُنصح أيضا باصطحاب جاكيت إضافي خارج البيت، تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة فور العودة للمنزل أثناء التعرض للأمطار».