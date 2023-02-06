قواعد من الإتيكيت عليك اتباعها بحرف الـ«ش».. اعرفي آداب الشراء والشكر

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

فن الإتيكيت أو معايير الذوق العام، من الفنون التي تضم قيما كثيرة، وتهتم بها العديد من السيدات والفتيات، ويحرصن على التعامل بها بشكل مستمر خلال الحياة اليومية، بل ويريدن متابعة وكيفية كل ما هو جديد في هذا الفن، كما يبتغين التفنن في التعامل مع المحيطين بهن بلياقة وذوق، وهناك إتيكيت خاص بكل شيء في يومنا، ويجب أن تكون الفتيات ملمات به، لذلك يستعرض «هُن» كل يوم سلسلة من فنون الإتيكيت حسب حروف الأسماء من الألف إلى الياء، بحسب كتاب المرأة وفن الإتيكيت للكاتبة مهجة زايد.

إتيكيت حرف «الشين»

شاي

- من الإتيكيت عند حضور حفلة الشاي تقتصر على تقديم الشاي واللبن والمرطبات لمن يشاء، مع سندوتشات متنوعة أو كيكة أو جاتوه.

- من الممكن تقديم الشاي في الصالون بلا حاجة للانتقال إلى غرفة المائدة إلا إذا زاد عدد المدعوين على ثمانية أشخاص. ‏

‫‏- إذا كنت مدعوة إلى حفلة شاي فارتدي فستانًا من فساتين بعد الظهر، ويمكن ارتداء بلوزة وجيبة.

- لا داعى للمبالغة في اللبس أو الماكياج في الحفلات المقامة في البيت.

شراء

- إذا دخلتِ متجرًا لشراء شيء فلا تعتمدي على صبر البائع وطول باله، بل حددي ما تريدين من حيث النوع واللون بطريقة سريعة.

- لا تطلبي أصنافًا أنتِ لا تريدين شرائها لمجرد العلم بالشيء، فهذا يتعب البائع ويضيع وقته ووقتك، ومن الإتيكيت عندما يعجبك الأشياء التي لا تريدين شراءها فتشترينها، وفي هذا ما يصيب ميزانيتك باضطراب، أو قد يصرفك عن شراء ما تريدين.

- ‏لا تسألي البائع أسئلة أنتِ تعرفين إجابتها مقدمًا، فمثلًا لا تسأليه، هل هذا القماش متين؟، هل ألوانه ثابتة؟ لأنه طبيعي لن يقول لكِ البائع أن قماشه سيء.

‏شارع

- إذا التقيتِ بشخص تعرفينه في الشارع، فلتكن تحيتك له أو ردك على تحيته بإيماءة خفيفة من رأسك أو بابتسامة.

شرفة ‏

‏- إذا جلستِ في شرفتك ورأيت جيرانك فى شرفتهم، فلا تجلسي في مواجهتهم ولا تتطلعي إليهم، فإن نظراتك قد تحد من حريتهم.

‏شرود

‏- لو تحدث أحد إليك فلا تشردي بذهنك مهما كانت مشاغلك، بل أحسني الإصغاء إليه، لتستطيعي الإجابة عن أي سؤال يوجه لكِ والاشتراك في أي مناقشة، ودعي التفكير في مشاكلك أو ما يشغلك إلى وقت خلوتك بنفسك. ‏

‫ ‏شكوى

- لا تكونِ كثيرة الشكوى، فليس هناك من يستطيع أن يخفف متاعبـك إلا أنت. ‏ ‏

- كثرة الشكوى ستعرضك لأمرين:

‏- إما أن شكواكِ لا تجد اهتمامًا من سامعيك فيؤلمك ذلك. ‏ ‫ ‏

- إما أن تكونِ موضع رثاء كبير.

شكر ‏

- ‏اشكري بأدب كل من يسدي لكِ خدمة كالشـاب الذى يتخلى عن مكانه في الأتوبيس أو مدرج الجامعة لأجلك. ‏ ‏

-لا تعتبري هذا حقًا مكتسبًا بل يجب أن تعاملي الجنس الآخر باحترام.

شهادة

-‫ ‏لا تفخري بما تحملين من شهادات، فليست الشهادة دائمًا دليلًا على الثقافة الواسعة، ولكن الدليل عليها هو حديثك وسلوكك تجاه الآخرين.