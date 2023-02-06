مي عمر تخطف الأنظار بأول جلسة تصوير مع "أشهر ملوك مصر"

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها بجلسة تصوير لها أمام تمثال أشهر ملوك مصر في العصور القديمة، رمسيس الثاني، المتواجد أمام مدخل المتحف المصري الكبير، ومنحت مي نفسها لقب "حفيدة رمسيس".

الفنانة مي عمر نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام مجموعة صور لها أمام تمثال رمسيس وعلقت عليها قائلة: "حفيدة رمسيس".

مي عمر ضمن أجمل وجوه العالم

كشفت الفنانة مي عمر عن حصولها على المركز الثامن بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام 2022، لتصبح أول مصرية تصل لقائمة النجمات العشر الأوائل، علماً أن المسابقة شهدت سابقاً ترشيح ياسمين صبري وهنا الزاهد.

وعبرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيس بوك قائلة: سعيدة جداً بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم وحصولي على المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات.

وأضافت: وكمان في العشرة الأوائل متقدمة على نجوم عالميين زي جال جادوت بطلة ووندر وومان التي حصلت على المركز الـ ١٢، أكتر من حد من مصر إترشح للتصفيات قبل كده ولكن دي أول مرة فنانة مصرية تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات.

واختتمت مي حديثها قائلة: "دي حاجة مفرحانى عشان سببين، الأولي إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي والحاجة التانية إني اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري، مصر هي بلد المبدعين والعظماء.

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