أسماء مهددة بالانقراض بينها 5 مشهورة في مصر.. اعرف نفسك منهم أم لا

القاهرة - سمر حسين - ماما

بمرور كل يوم تظهر العديد من أسماء المواليد الجديدة، والتي قد تكون سببًا في اندثار غيرها من المسميات الأخرى، على مدار سنوات متتالية، وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن هناك عدد من الخبراء بالمملكة المتحدة، أوضحوا أنه هناك مجموعة من الأسماء التي باتت مهددة بخطر الانقراض، وقال الخبراء، إن تلك الأسماء من المرجح عدم عودتها مجددًا، سواء للفتيان أو للفتيات.

الأسماء المهددة بخطر الانقراض

وتشمل قائمة الأسماء المعرضة لخطر الانقراض بالمملكة المتحدة، كل من:

1- بارب

2- بارني

3- بارت

4- بيرتي

5- بيس

6- بيب

7- بروب

8- كارول

9- ديك

10- كيندي

11- ديب

12- ديبي

13- دوري

14- شيري

15- دوج

16- فلو

17- فران

18- جاي

19- جودي

20- هيربي

أسماء منقرضة

كما لفت الخبراء البريطانيين إلى أنه هناك أسماء للمواليد انقرضت بالفعل، والتي من أبرزها:

1- جين

2- كاث

3- كيرستي

4- ميرل

5- نانسي

6- بام

7- بات

8- بيتي

9- ساندي

10- ويلت