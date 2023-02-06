لحظة انهيار مبنى سكني في سوريا بفعل زلزال تركيا.. الأمهات تجري بأطفالهن «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زلزال مدمر ضرب تركيا بقوة 7.7 درجة مقياس ريختر، على بُعد 26 كيلومترًا شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، وتأثرت به العديد من المناطق، مما أثار حالة من الهلع والتعاطف انتابت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، وسرعان ما بدأ مستخدمو منصات السوشيال ميديا، نشر مقاطع فيديو مؤثرة، توثق لحظات سقوط المباني ومحاولات إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض في كل من سوريا وتركيا.

سقوط مبنى بحلب

وتأثرت العديد من الأماكن إثر الزلزال، وحسب موقع «سكاي نيوز» العربية، ظهر فيديو لسقوط عدة مباني بحي «الكلاسة» في حلب متأثرين بالزلزال، وخلال الفيديو ظهر رجل يجري مسرعًا من المبني، ليعقبه السقوط، وتظهر الأمهات وهي تجري بأطفالها، ويظهر الأطفال الصغار وآبائهم يركضون، ويردد إحدى المارة «الله أكبر» خوفًا من هول المنظر، وردد المارين «يارب»، وذلك للخوف الكبير من وقوع المبني.

نصائح لتحمي أسرتك وقت الزلزال

هناك عدد من النصائح المهمة التي يجب على الآباء الالتزام بها وقت حدوث الزلازل، لحماية أفراد الأسرة خاصة الصغار من الشعور بالهلع في تلك اللحظات، والتي نستعرضها في السطور الآتية، نقلا عن شبكة «سكاي نيوز»، كالتالي:

ـ إذا كنتِ على سرير، يجب البقاء في مكانك وحماية رأسك ورأس أطفالك بالوسائد.

ـ التأكد من أن السقف فوقك لا يحمل أي شيء يمكنه السقوط عليك أو على أطفالك.

ـ تجنب استخدام أي مصعد كهربائي وتحركي من خلال الدرج العادي وقت الزلازل.

ـ سرعة التحرك للبقاء تحت أي طاولة، والابتعاد عن المنافذ.

ـ الاحتفاظ بهدوء أعصابك قدر الإمكان، والعمل على تهدئة صغارك.

- إذا كنتِ تمرين في الشارع لا تحتمي بشيء بل اركضي في وسط الشارع بعيدًا عن المباني.