طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية.. خطوات سهلة وعلى قد الإيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل، عن طريقة عمل بيتزا هشة وطرية، لأطفالها والتي يمكن تناولها في أوقات مختلفة من اليوم خاصة وجبتي الإفطار والعشاء، بوصفات مختلفة صحية وتقوي المناعة خلال فصل الشتاء، الذي يُنصح بتناول الكثير من الأكلات التي تساعد على الوقاية من الأمراض، وتعتبر البيتزا من أكثر الوصفات التي يفضلها الكثير من الأطفال والكبار نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة.

ويُقدم «هُن»، طريقة عمل بيتزا هشة وطرية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تعتبر من أكثر الشيفات المفضلة والقريبة من الأمهات وربات المنازل.

طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية.. المقادير

2 كوب من دقيق

ربع كوب من الزيت

رشه صغيرة ملح

ماء للعجين

معلقة صغيرة خميرة فورية

معلقة كبيرة لبن بودرة

رشة سكر

صلصة البيتزا

فلفل رومي

شرائح من البصل

جبنة موتزاريلا

جبنة رومي

تونة

زيتون أسود حلقات

طريقة عمل ميني بيتزا هشة وطرية

- في العجان يتم وضع كوبان من الدقيق ولبن البودرة والملح والسكر والخمير، ومع تقليبها جيدًا حتى تمتزج بشكل تام،

- يتم وضع الزيت وبعد ذلك المياه حتى يصبح لديكِ عجينة طرية متماسكة، ثم يتم تشكيل عجين البيتزا ثم يتم وضعها في الطاسة الساخنة على نار هادئة.

- الخطوة التالية هي وضع العجين داخل الطاسة مع البيتزا والتونة.

- يتم وضع الميني بيتزا وتقديمها للأطفال مع البطاطس المقرمشة والعصائر أو البيبسي.

مقادير عمل الميني بيتزا

3 كوب من الدقيق.

ثمرة طماطم وقطعيها إلى شرائح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

بودرة بصل.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب زيت.

ملح.

كوب ماء دافئ.

فلفل أسود.

بودرة ثوم.

زيت زيتون.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

طريقة تحضير ميني بيتزا

- الخطوة الأولى يتم إضافة زيت الزيتون مع الثوم ووضعهم حتى يتغير لون الثوم إلى الذهبي.

- يتم إضافة الصلصة مع ترك الخليط حتى يتسبك.

- ارفعيها من على النار وجهزيها إلى عجينة البيتزا.