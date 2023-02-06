ماذا تفعل في حالة إصابة طفلك بالمتحور الجديد لكورونا؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الطقس وتقلباته التي تتعرض لها البلاد خلال تلك الآونة، يظهر بالتزامن مع ظهور متحور «xBB.1.5» الجديد، مما زاد حالات القلق بين الأسر خوفًا على أبنائهم خاصةً الأطفال في أعمارهم الصغيرة، ولذلك نحرص العديد من الأمهات على إتباع طرق الوقاية المنزلية، لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروس ومتحوراته، لذلك نقدم من خلال «هُن» مجموعة من النصائح حول ماذا تفعل في حالة إصابة طفلك بالمتحور الجديد لكورونا؟

ماذا تفعل في حال إصابة طفلك بالمتحور الجديد لكورونا ؟

وكشفت وزارة الصحة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والنصائح الواجب إتباعها، في حال إصابة الطفل بفيروس كورونا، عبر الموقع الرسمي للوزارة على «فيسبوك»، وهي كالتالي:

- استشارة طبيب متخصص.

- التأكد من أن الأعراض التي يعاني منها هي أعراض فيروس كورونا.

- العزل المنزلي.

- إتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالنسبة لباقي أفراد الأسرة.

- الالتزام بالأدوية والتغذية الصحية.

نصائح لتقوية المناعة

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، مجموعة من النصائح للأمهات لتقديم التغذية الصحية السليمة، لتقوية الجهاز المناعي للطفل، ووقايته من الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراتها.

- توفير العناصر الغذائية المهمة له، ما بين المعادن والفيتامينات والبروتينات والنشويات والدهون.

- التنويع في غذاء الطفل.

- التركيز على تقديم بعض العناصر الغذائية الهامة، وهي:

- الجوافة والزعتر والليمون كمصادر غنية بفيتامين «سي».

- البيض.

- المكسرات، وبشكل خاص الفول السوداني، إلى جانب اللب السوري.

- الخضروات الورقية.

- الأعشاب الدافئة كالقرفة والزنجبيل والشمر وورق الجوافة.

- الاهتمام بغسل اليد بشكل جيد.

- التركيز على تقديم بعض أنواع البذور خلال وجبات طعامه، من بينها، حبة البركة، والزعتر.

- تطهير العناصر الغذائية كالخضراوات والفاكهة بشكل جيد، عن طريق الخل والماء.

- تناول كميات وفيرة من الماء.

- تناول الطعام الذي يحتوي على الفيتامينات كالبروكلي والجزر.