حقيقة أغرب عقد زواج في العراق.. المُقدم سيارة فارهة والمؤخر سلاح ناري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الدهشة أصابت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، خاصة دولة العراق، بعد تداول عقد زواج في مدينة الموصل يبدو الأغرب من نوعه، الذي تم خلاله توثيق زواج شاب وفتاة بمهر ومؤخر ليسا عاديين.

تفاصيل أغرب عقد زواج

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، تداول عقد زواج بين شاب وفتاة، صادرًا عن محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الموصل العراقية، أبرم خلاله زواج بمهر يتمثل في سيارة من نوع «جي كلاس موديل 2022»، ومؤخر يتضمن سلاح ناري «مسدس 9 طارق».

وتم إبرام العقد، وفقاً للوثيقة، بتاريخ 1 فبراير 2023، ذات العدد 374، مع وضع ختم محكمة الأحوال الشخصية.

حقيقة عقد الزواج المتداول

وفي تصريحات خاصة لشبكة «رووداو نت» العراقية، نفى القاضي الذي حملت الوثيقة اسمه وتوقيعه صحة العقد المتداول، قائلًا إنّه لا يعرف ما الغاية خلف نشر هذه الوثيقة المزورة بهذا الشكل.

وأضاف قاضي الأحوال الشخصية بالبلاد، أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه المنصات التي نشرت وثيقة الزواج المزيفة، مع توضيح أنّ صورة الشاب والفتاة وهمية، تم صنعها باستخدام الفوتوشوب.