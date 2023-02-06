رد فعل غريب من اللبنانيين أثناء الزلزال.. لماذا أطلقوا الرصاص في الهواء؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الهلع عاشها سكان لبنان إثر شعورهم بالزلزال التركي الشديد، الذي ضربهم بقوّة 4.3 درجات، فجر اليوم، وكان مصدره جنوب تركيا، التي قالت عنها الصحف اللبنانية أنها المرة الأولى منذ عقود التي يشعرون فيها بتلك الهزة الأرضية القوية، حتى اضطر البعض إلى الخروج للشوارع والمناطق المفتوحة خشية انهيار الأبنية المحيطة بهم، في الوقت الذي يشهد فيه الطقس اللبناني عواصف وثلج ورياح سريعة تعدّت سرعتها الـ110 كيلومتر في الساعة.

التعامل مع الزلزال

وفي تعامل ذكي لعدد من أهالي لبنان مع الزلزال التركي، الذي خلّف عددا كبيرا من الضحايا في تركيا وسوريا، أطلق بعض اللبنانين الرصاص في الهواء، من أجل إيقاظ المواطنين، خشية تكرار الزلزال وحدوث أضرار ووقوع ضحايا، وذلك تحديدًا في منطقة طرابلس والمحيط، حسب صحيفة النهار اللبنانية، فيما بثّت المساجد آيات قرآنية وابتهالات وأدعية.

موجة الطقس السيء

وشارك عدد من المواطنين في شوارع التبانة والمناطق الشعبية اللبنانية في مسيرات، فور حدوث الزلزال بعدما تركوا البيوت خوفًا من انهيارها، وذلك على الرغم من الطقس السيء المليء بالأمطار والهواء العاصف، وفي مدينة زغرتا اللبنانية باتت كثير من العائلات ليلتهم في السيارات حتى تأكدوا من انتهاء الهزات الارتدادية.

كيف تحمي أسرتك وقت حدوث الزلزال؟

وهناك عدد من النصائح المهمة التي يجب على الآباء الالتزام بها وقت حدوث الزلازل، لحماية أفراد الأسرة خاصة الصغار من الشعور بالهلع في تلك الحظات، والتي نستعرضها في السطور الآتية، نقلا عن شبكة "سكاي نيوز".

ـ التأكد من أن السقف فوقك لا يحمل أي شيء يمكنه السقوط عليكِ أو على أطفالك.

ـ تجنب استخدام أي مصعد كهربائي وتحرك من خلال الدرج العادي وقت الزلازل.

ـ سرعة التحرك للبقاء تحت أي طاولة، والابتعاد عن المنافذ.

ـ إذا كنتِ على سرير، يجب البقاء في مكانك وحماية رأسك ورأس أطفالك بالوسائد.

ـ الاحتفاظ بهدوء أعصابك قدر الإمكان، والعمل على تهدئة صغارك.