رسالة مؤثرة للفنانة ياسمين غيث قبل استئصال ورم جديد: ابني يارب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تخضع الفنانة ياسمين غيث، إلى عملية جراحية اليوم، لاستئصال ورم، إذ كانت قد عادت مُجددًا لتكشف عن آخر تطورات حالتها الصحية، وتفاصيل جديدة للمرض ولحظاتها المريرة التي تعيشها معه منذ سنوات، إذ أنها تعاني من ورم، الذي تحول لمنحة بعدما تعافت منه وبدأت تنقل تجربتها للمحاربات، وكانت قد كشفت عن تطورات أكثر خطورة لإصابتها به في القفص الصدري والغدة الدرقية.

عملية جراجية دقيقة

ونشرت صباح اليوم كلمات مؤثرة، من خلال خاصية القصة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة «أنا داخلة عملية كبيرة ودقيقة، 8 الصبح بإذن الله العملية، هكون في المستشفي من النهاردة، مش عارفة هعرف أرد عليكم أو هرجع لكم تاني إمتى، عارفة أنكم في ضهري من غير ما أطلب، بس لو في يوم كنت مصدر أمل أو أي نوع من أنواع السعادة ليكم، محتجاكم النهاردة تدعوا ليا، سامحوني لو زعلت حد فيكم في يوم من الأيام، عمري ما كنت أقصد أزعل حد، وأنا مسامحة أي حد زعلني أو أذاني بقصد أو بغير قصد، بحبكم».

وأكملت حديثها المؤثر، أنها استودعت نفسها وابنها وأسرتها وأصدقائها، «استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعتكم كلكم الله يا ضهري وسندي وعيلتي الكبيرة التانية، استودعت الله بيتي وكل حاجة في حياتي الذي لا تضيع عنده الودائع، استودعتكم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وكانت قد نشرت صورة لها هي وابنها وعلقت عليها «ابني يارب، خايفة بس واثقة في ربي».

فنانون يدعون لياسمين غيث بالشفاء

وتفاعل عدد من النجوم والإعلاميين مع منشور الفنانة ياسمين غيث، ومنهم الفنانة هند صبري التي علقت بقولها «اللهم شفاءً دائمًا يارب، ترجعي لنا بألف سلامة»، وعلقت الإعلامية دعاء فارق، «اللهم يخرجك سليمة معافة في بدنك وحرم علي جسمك المرض يا رب اللهم ابعد عنك الأمراض والأسقام والأورام والطف بكِ وهون عليكِ الألم وحفظك لابنك ويحفظك بحفظه يارب»، وقالت الفنانة إيمان العاصي «بدعي لك يا حبيبتي إن شاء الله ترجعي لنا بالسلامة».