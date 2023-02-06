ساعات ترحّب بالعام القمري الجديد Year of the Rabbit

لندن - ماريا طبرني
في 22 يناير 2023 ، ودّع الصينيون عام النمر الصاخب، وفتحوا أذرعهم للهدوء والاستقرار والتوازن، وهي السمات التي تشتدّ الحاجة إليها في عام الأرنب الجديد. بهذه المناسبة، جمعنا باقة منوّعة من الساعات الفاخرة برسمات الأرنب، والتي تجلب الحظ إلى الحياة... يُعرف الأرنب بأنه أكثر حيوانات الأبراج الصينية متعة وحنانًا، وهو مخلوق لطيف ومرن، ومعروف بالتحرّك بثبات نحو هدفه، بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقه. يُقال إنّ أولئك الذين وُلدوا تحت هذه العلامة، هم أفراد طيّبون وجادون، يتمتّعون بشخصيات ذات كاريزما عالية، ويخفون وراء مظهرهم الجميل واللين، صفات الثقة والقوة الهادئة.
بريغيه Breguet
من الأقوال المشهورة حول الأرنب إنه جالب للحظ ويوزّع ذبذبات إيجابية. لذا لا تتردّدي في اعتماد هذا النوع من الساعات، واعكسي بها طاقتك الفائضة وحيويتك العالية.
Elaborative Art
رسمات الأرانب في صيحات الساعات لهذا الموسم تنمّ عن حرفيّة عالية في التصميم. وقد شاهدنا تركيزاً من العلامات الراقية على هذه الرسمات احتفالاً منها بالعام القمري الجديد المكرّس للأرنب. اختاريها بسوار باللون الأسود، لأسلوب كلاسيكي.
Lucky Colors
من بين الساعات المزخرفة برسم الأرانب المطروحة في مجموعات الدور العالمية، لفتتنا قطع بغاية الروعة، جاءت بألوان منعشة ومشرقة، مثل الأبيض والأحمر والأخضر، لمزيد من الطاقة الإيجابية.
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