الأقراط تسيطر على مجوهرات نجمات حفل توزيع جوائز غرامي 2023

انتهى حفل توزيع جوائز غرامي 2023 بنسخته الـ 65 هذا العام وبقيت إطلالات النجمات الفاخرة جداً على السجادة الحمراء في أذهاننا، خاصة أنهن قد كمّلنها مع مجوهرات ماسية راقية، استحوذت فيها أقراط شاندلير على معظم اختيارات نجمات الحفل.. فإليك نظرة قريبة على مجوهراتهن.

المغنية العالمية Beyonce

حطمت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce لقب تحطيم الرقم القياسي لـ Georg Solti ولكنها لم تحز على 4 جوائز غرامي في الساعات الماضية فقط، بل حازت على قلوبنا بإطلالتها التي نسقت معها أقراط متدلية بثلاثة أحجار ماسية متفاوتة بالشكل والقطوع.

النجمة Jennifer Lopez

تألقت المغنية والممثلة العالمية Jennifer Lopez مع مجوهرات بلغاري Bulgari، ولم تكتف بعقد Serpenti واحد، بل ظهرت باثنين منه، مع أقراط متدلية بشراريب والخواتم بكل تأكيد.

المغنية Cardi B

كذلك تألقت مغنية الراب الشهيرة Cardi B مع أقراط ماسية ساحرة كملت إطلالتها المميزة بكل رقيّ وفخامة.

المغنية الأميركية Taylor Swift

بإطلالة ساحرة، ظهرت المغنية الأميركية تايلور سويفت Taylor Swift بأقراط شاندلير ضخمة بتصميم مربعات هندسية مرصعة بالماس والأحجار الكريمة الملونة.

عارضة الأزياء Jasmine Sanders

كذلك اختارت عارضة الأزياء Jasmine Sanders أقراط شاندلير متدلية مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة الخضراء.

المغنية الأميركية Coco Jones

أما المغنية الأميركية Coco Jones فقد اختارت أقراط شاندلير فاخرة بتصميم يُجسد الثُريات حرفياً كما ترين في الصورة.

المغنية العالمية Adele

مع أقراط ماسية ساحرة، تألقت المغنية العالمية Adele والحائزة على جائزة غرامي بنسخته 65 بإطلالة لفتت الأنظار، وقد نسقت الأقراط مع سوار ماسي كمّل فستانها الأحمر بنجاح.

المغنية الأميركية Ella Mai

بينما اختارت بعض النجمات أقراط كبيرة، اتجهت المغنية الأميركية Ella Mai إلى الأقراط الناعمة بنمط Hoop وبشكل مسمار، نسقته مع عقد تشوكر ناعم من الذهب المرصع بالماس.

المغنية الأميركية Kacey Musgraves

كذلك حال المغنية الأميركية Kacey Musgraves التي نسقت إطلالتها مع أقراط Stud مربعة من الماس.

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