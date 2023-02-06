من هو خطيب نادين نسيب نجيم؟.. طلب يدها يوم عيد ميلادها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هو خطيب نادين نسيب نجيم، سؤال تبادر إلى أذهان العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بعدما أعلنت الفنانة اللبنانية الشهيرة خطبتها لشخص يدعى «ناريج»، والذي فجاءها في حفل عيد ميلادها بالتقدم لها وسط الحضور.

من هو خطيب نادين نسيب نجيم؟

وخلال السطور التالية، نكشف من هو خطيب نادين نسيب نجيم، وفق حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

- يدعى ناريج ناربيكيان.

- يتابعه عبر حسابه على «انستجرام» 617 شخصا.

- يحرص على خصوصية الحساب الخاص به على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

- ربطته علاقة حب قبل مدة طويلة مع الفنانة اللبنانية.

- ظهر في العديد من المناسبات مع نادين قبل الإعلان عن خطبتهما رسميًا.

- خطيب نادين نجيم سوري الجنسية أرمني الأصل.

- أعلنا نبأ خطبتهما بعد فترة من الارتباط.

مفاجآة خطيب نادين نسيب نجيم لها

ونشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة مفاجآة خطيبها لها، في حفل عيد ميلادها، إذ ظهر خلال الحفل وهو يركع على ركبتيه أمامها لتقديم خاتم الزواج.

وعبرت «نادين» عن سعادتها البالغة بتلك المفاجآة، مرفقة تعليقًا بالإنجليزية قائلة: «اليوم كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي، لكن انتهى الأمر بالاحتفال بالحب والحياة، أنا وافقت على الزواج منه».

وبعد إعلانها نبأ خطبتها، نشرت الفنانة اللبنانية، صورة جمعتها بخطيبها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على «انستجرام»، ودونت عليها، «يارب تحمينا وتبعد عنا الناس السيئة، وتباركلنا العمر كله».