كيف تحمي أولادك من مخاطر العاصفة الرملية وانخفاض درجات الحرارة؟.. «الصحة» توضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

تسيطر مخاوف كثيرة على الأمهات طوال فصل الشتاء، بسبب التغيرات المفاجئة في الجو، والتقلبات التي تحدث بين يوم وليلة، وهو ما حدث اليوم، والذي يعد أقل درجات الحرارة في فصل الشتاء، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهو ما قد يعرض الأطفال إلى الإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة ضعف المناعة، لذا يشتد اهتمام الأمهات بحالة الطقس، حتى يستطعن حماية الأسرة، وتقديم الأطعمة والمشروبات التي تساعد على التدفئة.

انخفاض في درجات الحرارة اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يوافق الطقس اليوم الإثنين، ذروة الموجة السيئة وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة، ونشاط العاصفة الرملية واضطراب حالة البحر المتوسط، وناشدت بتوخى الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الظواهر الناجمة عن التغيرات الحادة والسريعة، إذ تنخفض درجات الحرارة لتأثر البلاد بتكون منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة، حيث يجلب رياحًا باردة من شمال أوروبا، وحذرت خرائط الطقس من السرعة الكبيرة للرياح على مسطح البحر المتوسط، كما تتوافر فرص سقوط الأمطار الرعدية على فترات متقطعة.

نصائح للأمهات للتعامل مع تقلبات الجو

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر نشرتها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، مجموعة من النصائح للتعامل الصحيح مع تغير الجو والحماية من الإصابة بالأمراض المختلفة، وهي كالتالي:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المكونة من عدة طبقات قبل الخروج من المنزل لتجنب التيارات الهوائية الشديدة.

- ضرورة تناول المشروبات الدافئة، التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

- شرب المشروبات مثل الينسون والقرفة والزنجبيل فهم من أهم الأنواع التي تجعل الجسم يشعر بالدفء.

- تناول عسل النحل والليمون.

- شرب مياه باستمرار.

- الحفاظ على التمارين الرياضية.

نصائح لمواجهة الرياح المحملة بالأتربة

في تصريح سابق على إحدى المنصات الإعلامية، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه ينبغي على المواطنين المعرضين للمشكلات الصحية مثل مرضى الحساسية والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية، أن يتعاملوا كالتالي:

- تجنب الخروج من المنزل خلال البرد في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف.

- نصح الأمهات بضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر.

- ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تمد الجسم بالمناعة.