لحظة إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا.. مشهد يحبس الأنفاس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الهلع والتعاطف انتابت العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وتحديدا على بُعد 26 كيلومترا شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، وسرعان ما بدأ مستخدمي منصات السوشيال ميديا، نشر مقاطع فيديو مؤثرة، توثق لحظات حبست الأنفاس وقت محاولات إنقاذ المواطنين من تحت الأنقاض في كل من سوريا وتركيا.

لحظة إنقاذ عائلة سورية من تحت الأنقاض

ووفق ما ذكرت وكالة «أورينت» السورية، أنه قام عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ عائلة سورية لاجئة من تحت الأنقاض، في منطقة بياس بلواء إسكندرون في إقليم هاتاي جنوب تركيا.

وخلال الفيديو يظهر أحد الأطفال بالعائلة وهو نائمًا أسفل الأنقاض، وغير قادرا على الحركة، بينما تحاول فرق الإنقاذ تهدئته ومساعدته على الشعور بالاطمئنان لمحاولة إخراجه سالمًا.

تفاصيل العثور على الأسرة السورية

وذكرت التقارير المحلية بمدينة إسكندرون، أنه قد تم العثور على العائلة السورية المكونة من 3 أشخاص من أب وأم وطفلهما على قيد الحياة، رغم من سقوطهم تحت ركام البناء المنهاء الذي كان يسكنون به.

وسرعان ما قامت فرق الإنقاذ بطمأنة العائلة المصابة جراء زلزال تركيا، وكذلك المسارعة بعمليات رفع الكتل الإسمنتية وتهدئة الأشخاص الخائفين ريثما يتم إنقاذ العالقين.