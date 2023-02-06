5 نصائح لحماية أسرتك وقت الزلازل.. ابتعد عن النوافذ والمصعد الكهربائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

زلزال قوي شهدته مجموعة من الدول في الساعات الأولى من صباح اليوم، على رأسها تركيا ومصر ولبنان، وهو ما أثار الذعر مؤخرا، بين العديد من المواطنين في مختلف أنحاء الوطن العربي، خاصة مع الارتفاع المستمر لأعداد الضحايا في تركيا.

كيف تحمي أسرتك وقت حدوث الزلزال؟

هناك عدد من النصائح المهمة التي يجب على الآباء الالتزام بها وقت حدوث الزلازل، لحماية أفراد الأرسرة خاصة الصغار من الشعور بالهلع في تلك الحظات، والتي نستعرضها في السطور الآتية، نقلا عن شبكة "سكاي نيوز".

ـ إذا كنتي على سرير، يجب البقاء في مكانك وحماية رأسك ورأس أطفالك بالوسائد.

ـ التأكد من أن السقف فوقك لا يحمل أي شيء يمكنه السقوط عليكي أو على أطفالك.

ـ تجنب استخدام أي مصعد كهربائي وتحركي من خلال الدرج العادي وقت الزلازل.

ـ سرعة التحرك للبقاء تحت أي طاولة، والابتعاد عن المنافذ.

ـ الاحتفاظ بهدوء أعصابك قدر الإمكان، والعمل على تهدئة صغارك.

يذكر أن زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب عدة بلاد، على بُعد 26 كيلو متر شمال غرب مدينة «غازي عنتاب» جنوب تركيا على الحدود مع سوريا، بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ومصر من بين الدول التي شعر سكانها بالزلزال ومعها لبنان وسوريا والعراق، حسب حديث مصادر لقناة العربية الإخبارية، والتي أكملت بتقدير معهد الزلازل الأمريكي، شدة زلزال تركيا بـ7.9 درجات على مقياس ريختر.