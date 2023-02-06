5 نصائح للتخلص من الطاقة السلبية داخل المنزل.. اهتمي بالنظافة المستمرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعد العالم من حولنا مليئًا بالطاقات الإيجابية والسلبية على حد سواء، ولا يعني ذلك أن هناك أشخاصا هم المسؤولون عن الشعور بتلك الطاقة غير المرغوب بها، ولكن هناك العديد من الأدوات والأشياء التي تمنح هذا الشعور السيئ عند تواجدها داخل الأماكن المختلفة، خاصة داخل المنزل، كونه البيئة الخارجية الأولى للإنسان.

نصائح للتخلص من الطاقة السلبية في المنزل

وبخطوات بسيطة وغير مكلفة، يمكن التخلص من الشعور بالطاقة السلبية داخل المنزل، عند المواظبة عليها بشكل مستمر، وذلك حسب ما قدمت صحيفة «تايمز» الهندية، حيث تتمثل تلك الإرشادات في كل من:

1- المحافظة على نظافة المنزل باستمرار، ومن الضروري ألا يكون منزلك فقط نظيفًا ومرتبًا من الداخل فقط، بل من الخارج أيضًا.

2- إضافة نباتات صغيرة عند مدخل منزلك لجعله يبدو أكثر جاذبية.

3- يجب استخدام خليط من الماء مع عصير الليمون والملح والخل الأبيض لمسح مقابض الأبواب والنوافذ.

4- استخدام الألوان والبلورات، حيث تؤثر الألوان على الطاقات في المنزل، كما أن لها تأثير كبير في دعوة الطاقات الإيجابية بداخله.

5- التخلص من قطع الأثاث القديمة والمتهالكة.