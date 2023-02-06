أخصائي تغذية يقدم نصائح لمقاومة نزلات البرد في الشتاء القارس.. استمري عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشتد الطقس برودًا ويزيد معه عدد المصابين بنزلات البرد، مما يجعل الأمر مزعجا عند البعض، لكن أصحاب الجسم الصحي الذين يتبعون أنظمة غذائية جيدة، يكونون أصحاء ذا مناعة قوية في هذه الأيام، وفي السطور المقبلة سنوفر لكم بعض النصائح لتقوية الجهاز المناعي.

نزلات البرد هي عدوى فيروسية

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، عمرو ناجي، أن نزلات البرد تعتبر عدوى فيروسية تأتي لأي شخص منا، ولمقاومته لابد أن يكون الجهاز المناعي سليما لمقاومته، وذلك بعدم اعتماده على تناول صنف واحد من الطعام، بل بتنوع الأغذية الصحية التي يتناولها، ويعد الفواكه والخضراوات الطازجة الملونة من أهمها، لأن الجسم يستفيد من الفيتامينات والمعادن والأملاح المعدنية التي تحتويها، وكذلك الحرص على شرب المياه والسوائل بشكل كافي ومستمر.

يجب أن يكون الجهاز المناعي الخاص بك مستعد لنزلات البرد، فعليك الإهتمام بالحصول على الفيتامينات والأملاح المعدنية من مصادرها الطبيعية، وبذلك سيكون نسبة التعرض لنزلات البرد أقل بنسبة كبيرة من الأشخاص المعتمدين في نظامهم الغذائي على تناول الوجبات السريعة والغير صحية.

أطعمة للوقاية من نزلات البرد

وأشار أخصائي التغذية لـ«هن» إلى أن أكل البيض مصدر للبروتين عالي وكذلك الأسماك الألبان التي تحتوي على نسبة علية من الأوميجا 3، والحرص على تناول على ما يتحوي على فيتامين «سي» مثل الفلفل الأخضر والجوافة والليمون والبرتقال، وفيتامين «دي» مثل المكسرات، السلمون، والحرص على التعرض للشمس يوميًا للإستفادة منها، وكما أوضح أنه لا توجد علاقة بين تناول البيض والأسماك وزيادة شدة نزلة البرد، فهي لا تؤثر على الأطلاق بل أحيانًا يتحسس منها الجسم فتصيبة ببعض العطس السعال الخفيف.