أفكار لوجبات شهية وصحية لطفلك داخل المنزل.. لإبعاده عن الأكل الجاهز

القاهرة - سمر حسين - ماما

بشكل خاص يفضل الأطفال بمراحلهم العمرية المختلفة تناول الوجبات السريعة بأنواعها، وذلك لمذاقها الشهي الذي يجذبهم إليها بسهولة تامة، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر صحية متعددة عند الإفراط في الحصول عليها.

لذلك يمكنك إبعاد طفلك عن هوس تناول الوجبات الجاهزة والسريعة، من خلال تقديم بعض الأصناف الشهية الصحية داخل المنزل، والتي ستجذب طفلك بقوة نحوها، وفي التقرير الآتي، نقدم لكِ قائمة بأبرز تلك المأكولات، حسب ما ذكر موقع «eatingwell» العالمي.

1- المكرونة باللحم المفروم

يمكنك تقديم طبق من المكرونة مع اللحم المفروم، بإضافة الصوص الذي يفضله طفلك، سواء ما بين الصلصة أو الصوص الأبيض، وغيرها من الأنواع الأخرى.

2- سندوتشات الجزر المشوي

تعد هذه الوصفة من الوصفات الصادمة للعديد من الأمهات، لكنها واحدة من الأكلات النباتية التي يفضل تناولها النباتيون، ويتم تحضيرها بوضع أصابع الجزر المشوي، داخل الخبز الفينو، مع شرائح من الخس، وإضافة الكاتشب والمايونيز.

3- البطاطس المشوية

تعد البطاطس من الأطعمة التي يفضلها الكثيرين خاصة الصغار، لذلك يمكنك تقديمها في وصفة صحية، من خلال حشوها بالجبن وثمار البروكلي، ومن ثم شوائها في الفرن.

4- الفاصوليا الهندية

يمكنك تقديم الفاصوليا البيضاء في تلك الوصفة الهندية السريعة، مع إضافة الخضروات لها، وإدخالها إلى الفرن، ومن ثم تقديمها مع الأرز البسمتي.

5- البطاطا الحلوة والفاصوليا السوداء

ومن الوصفات السهلة والصحية أيضًا، تقديم البطاطا الحلوة مع الفاصوليا السوداء والفلفل الحار، كوجبة متكاملة ووضعها في خبز الذرة أو التورتيلا.