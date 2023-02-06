أستاذ أمراض نساء يوضح مخاطر الرضاعة الصناعية: تنقل الفيروسات

القاهرة - سمر حسين - ماما

تتعمد بعض الأمهات بعد الولادة برضاعة أطفالهن باللبن الصناعي بدلًا من الطبيعي، ويكون ذلك له عدة أسباب تتعلق بظروف صحية تمر بها تمنعها من الرضاعة، أو تجنبها لإطعام رضيعها من لبن ثديها للحفاظ على رشاقة جسدها، أو كما يفعله البعض تقليد للمحيطين بهن، لكن لا يعلمن أن الرضاعة الصناعية تؤثر على صحة رضيعها بشكل سلبي أكثر من ما يكون إيجابيا، وفي السطور المقبلة سوف نوضح لكم أضرار الرضاعة الصناعية.

تأثيرات الرضاعة الصناعية على الرضيع

أوضح حسام الشنوفي أستاذ طب النساء والتوليد بالقصر العيني، خلال حديثه لـ«هن»، أن الرضاعة الصناعية غير مفيدة لصحة الرضيع، وبجانب ذلك فهي تفقد الاتصال الجسدي بين الأم ورضيعها، مما تجعل المشاعر بينهما تكون كغير المعتادة بين الطفل وأمه فيما بعد.

تحرم الرضاعة الصناعية الرضيع من فوائد الرضاعة الطبيعية، فلبن الأم يحتوي يغذي ابنها بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها بكميات صحيحة، على عكس الصناعي الذي يكون في الأغلب غير دقيق ويمكن أن يؤدي إلى الزيادة في وزن رضيعك وإصابته بالسمنة وأمراض أخرى فيما بعد.

يمكن أن يصاب رضيعك بالفيروسات وأمراض في الجهاز التنفسي بسبب الرضاعة الصناعية، وذلك بسبب التصاق بعض الفيروسات أو تكوين بكتيريا داخل بيبيرونة رضيعك، فيستحسن الرضاعة الطبيعية طالما لا يوجد هناك أي أسباب تستدعي للتوجه للرضاعة الصناعية، حفاظًا على صحة رضيعك وحمايته من أي ضرر ممكن يصيبه بسببها.